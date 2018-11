Raquel Sinovas: «Trabajamos en la mejora del rendimiento y también en prevención de problemas» Raquel Sinovas, antes de iniciar una sesión con la plantilla del BSR Valladolid. / Alberto Mingueza La psicóloga vallisoletana, que asesora al BSR Valladolid, al Aula de balonmano y a la Federación de Fútbol de Castilla y León, reconoce que se ha superado el desconocimiento y cada vez se solicita más este servicio en deporte LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Domingo, 18 noviembre 2018, 09:19

Imparte la asignatura de Psicología del Deporte en la Universidad Miguel de Cervantes, y desde 2007 reparte su tiempo a tiempo completo en el BSRValladolid y parcial entre el Aula y la Federación de Fútbol de Castilla y León, donde comparte labor con Olga Suárez. En todo ese tiempo, desde que completara su periodo de prácticas en la Unión Deportiva Salamanca, ha vivido en primera persona el impacto que ha tenido la psicología en el mundo del deporte. «Al principio te encuentras de golpe con esa sensación de 'tú que nos vas a aportar, eres chica, no eres jugadora,...'. Ahora ya no, pero lo que pasaba antes era por desconocimiento. Pasa un poco lo mismo que con la figura del preparador físico, hace dos años nadie imaginaba que un equipo tuviera preparador físico y ahora es poco menos que imprescindible. Es la misma evolución. Cuando la gente prueba, si los primeros contactos son positivos, se apunta y repite», comenta Raquel Sinovas, que rechaza esa idea preconcebida de recurrir a la figura del psicólogo solo cuando tienes un problema. «Se demanda mucho cuando aparecen problemas negativos, pero en la actualidad desde la psicología se lucha por otra área que ayude al progreso, a mejorar el bienestar de las personas, desarrollar el talento,... En deporte se ve más porque se nos pide una mejora del rendimiento», reconoce Raquel. «Muchas veces contactan contigo porque quieren un milagro, una solución inmediata. De hecho muchas veces no saben que hacer y recurren a nosotros».

Raquel no hace distingos en el trabajo con deportistas. Da igual el Aula que el BSR. «El trabajo es con deportistas. Es alto rendimiento, es un deporte de elite, y es conseguir los mejores resultados. Se busca lo mismo, se trabaja en la mejora del rendimiento y en la prevención de problemas que puedan aparecer».

Aunque lo que más urge a los clubes es priorizar una regularidad en el rendimiento, su labor ahonda en otros aspectos igual de importantes para el deportista. «A nivel individual lo que más me he encontrado son trabajos del miedo, de ansiedad, jugadores que han tenido una lesión y tienen miedo a repetir un determinado movimiento. Y a nivel grupal suelen ser casos de cohesión y comunicación», explica, incidiendo en las fórmulas para prevenir lesiones. «Muchas veces las lesiones se producen porque no tienes el nivel de concentración adecuado. Tiene mucho que ver con la concentración y con el nivel de activación», sostiene Raquel, que incide en la importancia del equilibrio. «Jugamos con tres áreas. El área fisiológica, que es lo físico, el tono muscular, las pulsaciones; pero también lo cognitivo, lo que piensas; y por otro lado lo que haces, los comportamientos... Estas tres áreas se conectan, es decir que si mejoras la parte fisiológica ayudas a mejorar el comportamiento. Están interconectadas, si tocas una de manera positiva va a afectar a las demás».