Moto GP Rins: «He ganado a Valentino, es increíble, era mi ídolo de niño» Alex Rins. / Efe 'En 2013 gané, en 2016 volví a ganar aquí'. No se lo dije a los japoneses, pero lo pensé«, reconoció el barcelonés tras su triunfo BORJA GONZÁLEZ Austin Domingo, 14 abril 2019, 22:57

Marc Márquez estaba por primera vez serio en Austin, donde Álex Rins también disfruta. No tan a menudo, pero sí cada tres años. «Estoy muy feliz, tanto que no tengo palabras. Suzuki hizo una gran labor estos años. Me siento al máximo. He ganado a Valentino, es increíble, era mi ídolo de niño. En unos días no se pasará esto», explicó en DAZN. «Lo he soñado muchas veces. Ya tuve una anécdota. Al llegar, pensé: 'En 2013 gané, en 2016 volví a ganar aquí'. No se lo dije a los japoneses, pero lo pensé. Suzuki se lo merecía», dijo recordando que Estados Unidos es un lugar especial para él. «Me gusta América».

«La gente dice que es fácil ir con la Suzuki, pero conseguir ese plus es difícil»

Rins recordó la carrera, que supuso su primer triunfo en MotoGP. «Nos hemos defendido muy bien. En entrenamientos no me encontraba tan bien. Salimos más adelante que otras veces. Sabía que éramos algo más fuertes en las enlazadas», antes de detallar cómo fue su pelea con Rossi. «Ha habido un momento que me he ido largo en la 11 y cuando me he girado he pensado: 'o se ha ido o se fue largo conmigo'. Supe mantener la calma».

El barcelonés se mostró eufórico y no ocultó que la felicidad en el equipo es total. «Desde el primer momento he creído. Gracias a los que me apoyaron. La gente dice que es fácil ir con la Suzuki, pero conseguir ese plus es difícil. Kevin estaba súper feliz, le he abrazado. Es un 'feeling' increbile, no se puede explicar», explicó antes de hablar del título, ahora que es tercero en la general. «Los resultados lo están demostrando. Si estamos listos, ¿por qué no? Llegamos a Europa a circuitos que me gustan».