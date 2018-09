Moto2 Fenati, expulsado de su equipo tras su acción con Manzi Fenati tocó el freno delantero de Manzi a más de 200 kilómetros por hora. El equipo ha confirmado la rescisión del contrato del piloto italiano COLPISA Madrid Lunes, 10 septiembre 2018, 13:56

Romano Fenati no olvidará el GP de San Marino. El piloto italiano, que protagonizó una lamentable acción con su compatriota Stefano Manzi durante la carrera de Moto2 en el circuito de Misano, ha sido despedido por el Marinelli Snipers Team. Fenati tocó el freno delantero de Manzi a más de 200 kilómetros por hora en la recta de meta.

Más información Bagnaia gana y Fenati pierde la cabeza

El equipo ha confirmado la rescisión del contrato del piloto italiano así como pide «disculpas a todos los aficionados del Mundial de Motociclismo», después de la acción que provocó la bandera negra de la carrera así como su exclusión en las dos próximas pruebas del campeonato del mundo (Aragón y Tailandia).

«Anunciamos que el Marinelli Snipers Team ha decidido rescindir el contrato con el piloto Romano Fenati desde este momento como causa de su comportamiento antideportivo, peligroso y perjudicial que daña la imagen de todos. Con gran pesar tenemos que destacar que ese acto irresponsable puso en peligro la vida de otro piloto y esto no tiene disculpa. A partir de este momento, el piloto no participará en ninguna carrera más con el equipo Marinelli Snipers. El equipo, Marinelli Cucine, Rivacold y todos los demás patrocinadores y gente que siempre le han apoyado, quieren pedir disculpas a todos los aficionados del Campeonato del Mundo», reza el comunicado de prensa que ha emitido el equipo para anunciar la salida de Fenati.

Su futuro, en el aire

La acción antideprtiva de Fenati puede costarle muy cara en su futuro en el Mundial. Giovanni Castiglioni, el patrón del equipo MV Augusta, con el que el piloto italiano había recientemente firmado un acuerdo para la próxima temporada señaló que «ha sido lo peor y más triste que he visto en una carrera de motos. Los deportistas verdaderos no actúan de esta manera. Si fuera Dorna, le impediría volver a competir».

Unas palabras que confirman que no fichará finalmente por el equipo: «Por lo referido a su contrato para una posición futura como piloto de MV Augusta Moto2, me opondré de todas maneras para pararlo. No pasará, (Fenati) no representa los valores auténticos de nuestra compañía».

Fenati se justificó

El piloto italiano reconoció que «no ha sido un movimiento acertado» y añadió que «es peligroso para él, pero también para mí». Fenati confesó que «no está justificado», lo que había dicho, pero aclaró que «hay que ver esto en perspectiva; me han puesto dos carreras de sanción, pero también hay que penalizar al resto y aunque la sanción es recurrible, no me interesa hacerlo, aunque siempre los mismos pilotos hacen las mismas cosas y esto debería ser más correcto».

«Obviamente, no es justificable, pero creo que debería alejarse, porque siempre son los mismos pilotos los que molestan y, para los pilotos que no hacen nada, te estropean una carrera y eso no es justo», finalizó.