Tres puntos más en un duro partido El delantero gimnástico Gómez intenta el remate durante el partido frente al Burgos Promesas 2000 / Antonio de Torre La Segoviana solventa con acierto su partido frente al Burgos Promesas 2000 gracias a un gol de Mika en el minuto 92 FERNANDO ARCONADA Segovia Domingo, 24 marzo 2019, 22:14

Victoria. Tres puntos más para la Segoviana en su camino hacia el liderato en un partido con mucho que contar. Lo bueno, además de ese triunfo, el gol de Mika en el periodo de descuento (lleva ya 20); el partido de Anel, el dar minutos a jugadores que lo necesitan, como Álex Conde, Agus Alonso... Lo malo, la lesión de Rubén Yubero (recibió una dura entrada de Moyano) y sobre todo el arbitraje. Permitió demasiado contacto al conjunto burgalés, que está en su derecho de competir con las armas que mejor tenga. Puede que en algunos momentos fuera más allá de los límites del reglamento, pero para eso está el colegiado. Si la entrada de Moyano hubiera sido tarjeta roja, si su lateral Casado hubiera visto una merecida segunda amarilla y hubiera tenido que irse a los vestuarios, si hubiera empleado el mismo criterio para todos... Demasiados condicionales.

2 Gimnástica Segoviana Facundo, Adrián, Rubén (Abad, min. 15), Javi Marcos, Anel, Manu, Quino, Juan de la Mata, Gómez (Agus Alonso, min. 70), Dani Calleja (Álex Conde, min. 62) y Mika. 1 Burgos Promesas 2000 Álex, Moyano, Casado (Portal, min. 57), Óscar V., Jairo, Mota, Zamora (Campos, min. 85), Gabri, Manchado (Óscar O.), Cerezo y Dava. goles: 1-0, min. 33, Anel. 1-1, min. 61, Dava sorprende a Facundo en el lanzamiento de una falta directa. 2-1, min. 92, Mika.

En cualquier caso, se cumplió el vaticinio del técnico gimnástico Manu González en la previa. Esperaba al mejor Burgos y no le sorprendió. Es un equipo que ha mejorado en los últimos partidos y no se llevó los tres puntos de milagro. Tenía el empate en el bolsillo gracias a un gol de falta de Dava (una falta de aquella manera cometida por Javi Marcos) que sorprendió a Facundo, a los rivales, a sus aficionados y a los compañeros... Dejó helados a todos, aunque brillaba el sol. Y casi gana en una mala salida del guardameta local que salvó Javi Marcos cuando el balón ya estaba a punto de entrar en la portería gimnástica. Lo que es el fútbol. De ese posible 1-2 se pasó, y casi sin recuperarse del susto, a la alegría por el gol de Mika. El delantero local no lució como en otras ocasiones, pero la que tuvo, no la falló. Un gol para celebrarlo, aunque no gustase al conjunto rival.

El técnico volvió a apostar por el esquema que tan buen resultado le había dado en las últimas jornadas, con tres centrales (Anel, qué gran partido el suyo y no solo por el gol, Javi Marcos y Juan de la Mata), dos laterales muy profundos (Adrián y Rubén), Manu, Quino, Dani Calleja en el centro del campo y Gómez y Mika en la delantera, en un partido que poco a poco fue ganando en intensidad, sin muchas ocasiones, también es cierto. Por parte local, la más clara fue un centro de Gómez que remató muy forzado Quino sin mayores consecuencias.

Pero llegaron los problemas. Minuto quince de partido. Rubén caía lesionado en una dura entrada de Moyano. No pudo continuar y Manu González dio entrada a Abad para esa banda. El Burgos Promesas se defendía con orden y criterio y la Segoviana no se encontraba nada cómoda en el césped (todavía tiene que mejorar) de La Albuera.

La Segoviana, que ya empezaba a recibir lo suyo, mejoró sobre la media hora. Y la maquinaria entró en funcionamiento tras un saque de esquina de Abad que remató de forma imperial Anel. Espléndido remate el suyo. No es el primer gol que consigue el central de esta manera.

Trató de estirarse el Burgos, un tanto pasado de revoluciones en sus acciones. El árbitro le perdonó la expulsión a Casado, en otra fea entrada a Gómez. Debería haber visto la segunda amarilla. Fue una fase muchos recaditos. Lo mejor, el descanso, para tranquilizar un poco los ánimos que para entonces ya estaban un poco caldeados.

No era un el 1-0 un resultado para confiarse. Por eso la Segoviana buscó el segundo. Casi lo consigue en una gran jugada de toque que terminó con un remate de Calleja que salvó el meta Álex, ágil de reflejos porque el remate del jugador local era en el área pequeña.

Lo que nadie se esperaba, por la forma en la que llegó, fue el empate del Burgos Promesas. Dava sorprendió a todos con un lanzamiento de falta. Tras el gol salió Álex Conde (se nota que le falta ritmo) por Calleja y después entró Agus Alonso por Gómez con la intención de buscar la victoria, pero no había manera. El rival seguía a lo suyo y el colegiado, también. El balón no era en esta ocasión el protagonista.

Los minutos iban pasando y parecía que no había forma de encontrar portería. Los últimos instantes fueron de infarto. Javi Marcos salvó el desastre y casi sin tiempo para tragar saliva, Mika, en el minuto 92, lograba el tanto de la victoria. No se quedó solo en el gol. Al Burgos no le gustó la forma de celebrar que tuvo la Segoviana y curiosamente la tarjeta roja se la llevó el lesionado Rubén, que se encontraba en el banquillo. Como quiera que tropezó el Zamora, la Segoviana sigue en esa lucha por la primera posición.