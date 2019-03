La Segoviana lanza un mensaje de autoestima de cara a Zamora Dani Arribas pelea el balón ante el Ávila en La Albuera. / Antonio Tanarro FÚTBOL «El gran rival de la Gimnástica somos nosotros mismos», asegura Manu González antes de un compromiso clave LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Jueves, 28 marzo 2019, 21:08

Manu González lanzó ayer un mensaje de autoestima por parte de la Segoviana de cara al tramo crucial de la temporada en el Grupo VIII de Tercera División. Lo hizo en la rueda de prensa previa al encuentro del domingo en Zamora, líder hasta la semana pasada, ahora segundo un punto por encima del cuadro azulgrana, tercero. La Arandina, en cabeza, esperará cuatro semanas después. ¿Quién de los dos es el máximo rival para el título y, por ende, un camino preferente de cara al ascenso a Segunda B? «Nosotros. Si hacemos las cosas bien, seremos primeros. El máximo rival de la Gimnástica somos nosotros mismos. Ellos [por los jugadores] saben que son los mejores y solo tienen que demostrarlo en el campo».

El técnico agradeció una semana más de adaptación progresiva en los entrenamientos para tres jugadores esenciales en su proyecto. Álex Conde, Asier y Agus Alonso acumulan más rodaje tras sus respectivas lesiones. Pese al rendimiento mejorable de la Segoviana contra los equipos de la zona alta a domicilio -dos derrotas y un empate en Soria, Ávila y Astorga- se mostró seguro del rendimiento de sus pupilos en las grandes citas. «Estamos deseando que lleguen este tipo de partidos, los jugadores se motivan ante estos campos y creo que van a sacar su mejor versión. Vamos a ver una Gimnástica Segoviana muy buena».

Dani Arribas transmitió la inquietud en la plantilla por un duelo importante. «Se nota, la gente está un poquito más nerviosa. Al final, esos nervios buenos que son para jugar al fútbol están bastante bien. Haciendo un partido serio podemos conseguir una victoria que nos vendrá muy bien». El partido ante un claro candidato al ascenso, por proyecto deportivo y por la inversión económica que tiene detrás, es un ensayo para 'play off'. «Es algo parecido. Son partidos que nos vamos a encontrar en una fase de ascenso y te sirven para entrenar. Lo que nosotros queremos es quedar primeros, esto es para nosotros una final y la tenemos que ganar, así que hay que ir a Zamora a hacer un partido serio y estar bien plantados en su campo, que es lo más importante. Cuanto más lejos está la pelota de tu portería, mejor para nosotros».

Lo apretado de la clasificación da más trascendencia al encuentro del domingo. «Son puntos que sumas y no suman ellos. Y eso para una distancia tan corta como dos puntos con la Arandina y uno con el Zamora... Empatar no sería del todo malo, pero ganar sería la leche».

González tilda de «desproporcionada» la sanción de cuatro partidos a Rubén Manu González tildó de «injusta» y «totalmente desproporcionada» la sanción de cuatro partidos a Rubén por su roja en el descuento del encuentro del pasado domingo ante el Burgos Promesas. «Me pilla muy cerca. Es una protesta desde el banquillo hacia el de ellos, que estaban encarándose con nosotros tras el segundo gol. Simplemente le dice al juez de línea que pida calma y aleje a los dos banquillos. Lo dijo con respeto y educación, sin ningún insulto y nada parecido», describió el técnico, que puso de nuevo el acento en que las decisiones arbitrales también sean evaluadas. «Ellos no están para nada expuestos a sanciones y reprimendas y, por lo tanto, pueden hacer y deshacer lo que quieran. No es la primera vez que nos pasa. Igual que nosotros nos equivocamos y nos sancionan, ellos también deberían tener algún tipo de sanción para que no estuviesen totalmente impunes a sus equivocaciones y errores». El club no planea recurrir dado el antecedente negativo de la roja a Mika frente al Júpiter Leonés o las semanas de espera que acumula el CD La Granja para conocer el alcance de la sanción de su entrenador. «Es absurdo, no sirve de nada. Es tirar el dinero, que ellos recauden más pasta y nosotros nos vamos a quedar igual. Es mejor aceptarlo y buscar soluciones en la plantilla, que tenemos bastantes y muy buenas», apuntó el técnico. Rubén, uno de los jugadores más polivalentes de la plantilla y un fijo en las alineaciones de González por el carril izquierdo, era de todas formas baja para el duelo en Zamora por un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla. Por su parte, Dani Arribas se mostró muy extrañado por la sanción y tiró de ironía para criticar el castigo a uno de los compañeros más comedidos del grupo: «De hecho, me he estado riendo de Chupo un rato porque estas cosas hay que tomárselas con humor. Dentro de lo malo, va a estar sancionado el mismo tiempo que va a estar lesionado. Lo importante es que se recupere pronto de la lesión y ya está. Como dice Manu, ante estas cosas no podemos hacer nada. Nosotros, a lo nuestro».

Arribas comparó la situación con otros partidos de Segunda B. «Cuando te estás jugando estar arriba, las cosas se hacen con más ilusión. No es lo mismo luchar por no ahogarte que por estar en el barco». Remarcó el mensaje de autoestima. «Tiene mérito seguir ahí arriba. Se habla de ellos muy bien y nosotros, que tenemos los mismos números, a veces somos muy autocríticos y nos echamos muchas cosas en cara. Hay que ver lo que tenemos, que somos buenos y lo tenemos en la mano». Por ello augura un buen final de temporada. «Ya huele a 'play off', el que no se ha puesto las pilas se las empieza a poner, al que le dolía algo le deja de doler... Todo eso suma y los egos se disipan un poco».

A nivel personal, reivindicó su temporada pese a que le gustaría sumar más goles. «No diría que haya sido irregular, hay que trabajar para hacer las cosas y los compañeros te las ponen difíciles. Yo veo a la Segoviana arriba. Miro los minutos y he jugado bastante. No me puedo quejar, la verdad».