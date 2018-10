Ofensivos y ambiciosos Conde celebra uno de sus goles en el municipal de La Albuera. / Antonio Tanarro Manu González y Álex Conde destacan que el rival del domingo, el Atlético Astorga es el equipo que más se asemeja a la Segoviana FERNANDO ARCONADA Segovia Jueves, 18 octubre 2018, 22:31

Gimnástica Segoviana: 15 goles a favor en siete jornadas. Segunda posición con 17 puntos. Atlético Astorga: 18 goles a favor en siete jornadas (viene de un contundente 4-1 al Atlético Tordesillas). Y de esos 18, 13 los han marcado dos jugadores, Roberto Puente (8) y Peláez (5). Es octavo con 12 puntos.

Se intuye un gran partido en La Albuera el domingo a las cinco de la tarde. Son dos equipos que están llamados (en principio) a estar en la parte alta de la clasificación al final de temporada. «Creo que va a ser un partido bastante igualado, muy bonito, entre dos equipos que somos ambiciosos a la hora de buscar la portería contraria, que tenemos como norma el intentar tener la pelota y ser ofensivos. Espero un rival muy parecido a nosotros, quizás el que más se asemeja a nosotros de los que nos hemos enfrentado hasta ahora», valoró el técnico gimnástico Manu González.

La victoria permitiría a la Segoviana poner un poco más de tierra por medio con uno de sus rivales a la hora de marcar objetivos. El Atlético Astorga ha perdido tres partidos (ninguno la Segoviana, que se ha mostrado muy sólido en La Albuera), todas por la mínima e incluso viendo los partidos puede que también algo injustas. «Pero igual que pasó el día frente al Real Ávila, no considero que sean puntos definitivos, pero sí que permitiría abrir una buena brecha. Lo más importante es seguir sumando, seguir con esta línea positiva para la moral del grupo, para afianzar todo lo que se está trabajando», dijo González.

Álex Conde confirmó que se encuentra mucho mejor de sus molestias. «Me ha bajado la inflamación que tenía, que me producía bastante dolor al golpear el balón con el pie derecho, y en principio, salvo que me ocurra algo, que esperemos que no, durante estos días, yo estoy a disposición del entrenador y luego, a ponérselo difícil. Tengo ganas de jugar este partido porque es un encuentro importante en casa, seguro que hay un buen ambiente».

El goleador gimnástico intuye que será un partido «muy difícil, porque considero que es el equipo que más se asemeja a intentar jugar como lo intentamos nosotros, y no creo que vaya a ser fácil que ellos renuncien a tener el balón. Creo que va a ser más complicado por ejemplo que el partido que tuvimos frente al Real Ávila. Vamos a tener que estar al máximo para que ellos sufran, que es cuando no tienen el balón», explicó el jugador.