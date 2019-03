El deseo de Álex Conde Álex Conde, durante un partido en el municipal de La Albuera. / Antonio de Torre El jugador de la Segoviana, que ha dejado atrás una molesta lesión, espera entrar en la convocatoria para el partido del domingo frente al Burgos Promesas 2000 FERNANDO ARCONADA Segovia Jueves, 21 marzo 2019, 20:32

Ivi, Asier Arranz... y salvo contratiempo de última hora, para el partido del domingo (17:00 horas) en La Albuera, la Segoviana también podrá contar con Álex Conde si el técnico lo considera oportuno. El que no estará es Charly, debido a sus problemas en el pubis. Necesita tiempo. Tampoco Dani Arribas, por sanción.

Álex Conde espera estar en esa convocatoria. Vuelve a sonreír. «He empezado a entrenar de nuevo con el grupo esta semana. Tuve que parar la pasada porque tuve unas pequeñas molestias de nuevo, tuve que visitar al médico y tratármelo, pero tengo buenas sensaciones, no me duele y esperamos que siga así. Ahora el tema es volver al ritmo que tenía, coger el mismo ritmo que mis compañeros, que llevo mucho tiempo sin competir los fines de semana y eso se nota aunque entrenes a tope. Estoy bien, estoy entrenado bien y si el míster lo decide pues estaré con el equipo».

Para el jugador, el problema fue «un diagnóstico equivocado. Pensaba que teníamos una microrrotura del día del Cristo... pero fue un cúmulo de pequeñas lesiones que me permitían hacer prácticamente de todo, pero no podía flexionar la rodilla, no podía hacer cambios de dirección, me daban pinchazos... Parecía que me iba recuperando, pero de repente otra vez volvía a los mismos síntomas. Desde entonces lo hemos estado tratando, intentando dar pasos hacia adelante cortos, para no volver hacia atrás. Ahora estoy bien y soy positivo pensando que no me va volver a doler».

Se lo quiere poner difícil al entrenador. «Yo voy a entrenar a tope, desde luego que tengo muchas ganas de jugar y voy a trabajar para ello. Está claro que llevo tiempo sin competir, que no tengo el mismo ritmo que mis compañeros, pero voy a luchar por hacerlo bien y tenga los minutos que tenga ayudar al equipo».

Del partido del domingo, el jugador opinó que «según se va dando la temporada, tampoco podemos mirar más allá en esta época de la Liga que el partido del próximo domingo. Los partidos de enfrentamientos directos van a ser importantes, pero hay que ganar el resto del partidos y el del domingo será difícil porque ellos no se juegan nada. No van a tener ninguna presión», comentó.

El técnico Manu González apuntó de su rival que «es un equipo que ha mejorado mucho y ahí están sus datos. En este 2019 tiene números muy parecidos a los nuestros, a la Arandina, al Zamora... Creo que le ha venido bien el cambio de sistema que emplean porque ya no juegan tan defensivo como al principio de temporada, dejando un poco más de libertad a los atacantes y creo que eso les ha dado un buen resultado y rendimiento», analiza Manu González. «Están fuera de peligro y eso les convierte en un equipo imprevisible. No sabemos cómo vendrán aquí porque esos equipos pueden ser una caja de sorpresas; pueden venir aquí y hacer un partidazo o venir a lo mejor un poco más relajados por esa situación en la tabla. Nosotros vamos a esperar al mejor Burgos Promesas, para eso nos preparamos y esperemos que nos dé buen resultado», añadió.

Entre las virtudes del rival, González destacó que «lo más importante es la confianza; tener buenos resultados es lo que más ayuda a un equipo a progresar e ir hacia adelante; en este caso ellos tienen una dinámica positiva en este 2019, les sale casi todo bien. Las victorias fortalecen, y si el trabajo de la semana se refleja en resultados positivos todo es mejor», destacó.