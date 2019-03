Aferrados a sus opciones de salvación Jugadores del Naturpellet celebran un gol en el Pedro Delgado. / Antonio de Torre El Naturpellet Segovia afronta las cuatro últimas jornadas del campeonato de Liga en Primera División a dos puntos de la salvación FERNANDO ARCONADA Segovia Martes, 26 marzo 2019, 18:01

Más apretados que los remaches de un avión. Así están los equipos que luchan por la salvación en la Primera División. Con el BeSoccer UMA Antequera en la última plaza (con 11 puntos), la atención se centra en tres equipos, que están separados por tres puntos,. El Naturpellet Segovia (sigue en el otro puesto de descenso con 17 puntos), Viña Albali Valdepeñas (19) y O'Parrulo (20). Y quedan cuatro jornadas para el final, doce puntos en juego, con mucho, mucho que decir todavía.

Día de la provincia Si hay un momento para apoyar al equipo en esta lucha por la permanencia en Primera División es este sábado en el partido que disputará el Naturpellet Segovia en el Pedro Delgado frente al Industrias Santa Coloma, partido elegido para celebrar el 'Día de la provincia'. Y el técnico Diego Gacimartín no tiene ninguna duda del apoyo de la afición. «Estoy convencido de que la afición va a responder; se va a llenar y ojalá celebremos todos juntos la victoria», destacó. Para este partido, la directiva ha establecido los precios de las entradas. Será de cinco euros para general y juvenil (más de doce años) y de tres euros para la infantil (de seis a 12 años) con la intención que de La Catedral (el Pedro Delgado) sea una caldera y viva uno de esos grandes momentos.

A pesar de su delicada situación en el día a día, con ese poso de incertidumbre, que complica el trabajo, el conjunto segoviano se aferra con todo lo que tiene (y puede) a esas posibilidades de salvación. Ha sumado seis puntos en los últimos tres partidos (ganó al Cartagena, 5-1; perdió 2-4 frente a Palma y viene de ganar 3-4 a O'Parrulo) y se mantiene con vida; se encuentra a dos de lograr lo que se ha propuesto. Los jugadores han dejado claro por activa y por pasiva que no van a rendirse y van a luchar juntos hasta el último segundo. Por cabezonería que no quede. «Si con todo tenemos opciones, eso dice mucho de cómo se están haciendo las cosas», apuntó el técnico del equipo Diego Gacimartín.

Llega la hora de la verdad y aquí entran todo tipo de apuestas. «Uffff; es difícil apostar por un equipo porque todos los equipos se están jugando algo; es el momento decisivo de la competición, de lo que se lleva trabajando desde el principio de temporada para llegar cada uno a sus objetivos; unos por la Liga, otros por entrar entre los ocho primeros, otros para no descender.... Está claro que para nosotros han sido mucho más que tres puntos, por todo lo que supone, por el valor que tiene anímico, de motivación, aunque no se refleje en la clasificación. Este equipo cree que es posible y si conseguimos ganar el sábado, todavía será mejor», destacó.

Gacimartín sabe de lo que habla. «Nosotros también hemos jugado con esa sensación y este final de competición que nos hace creer que es posible nos estamos agarrando a competir, a trabajar en el día a día para que deportivamente esto siga para adelante y tengamos opciones de seguir en Primera División. No vamos a bajar los brazos, pero esto no ha terminado; hemos ganado, muy bien, pero hay que pasar página y pensar ya en el próximo partido que esto no ha terminado», comentó el técnico Diego Gacimartín. Y el sábado les espera en el Pedro Delgado Industrias Santa Coloma.