David Rincón: «Hay deportistas que entrenan a un nivel alto y luego no se traduce en resultados»
Psicólogo del Real Valladolid, además de otros deportistas a título individual, asegura que en el trabajo con deportistas se incide en la «concentración, motivación, gestión de pensamientos y ansiedad competitiva»
LUIS MIGUEL DE PABLOS
Valladolid
Domingo, 18 noviembre 2018, 09:19

Un primer contacto con Amparo Pozo, psicóloga del Centro Regional de Medicina Deportiva (CEREMEDE), le puso en 2006 en el carril del Real Valladolid, y desde entonces desempeña su profesión en el club blanquivioleta, tanto con el primer equipo como con todos los que se integran en la cantera. En cualquiera de los casos, asegura, su labor es similar. «Al final el mundo del deporte se asemeja mucho al día a día que podemos tener cualquier persona que nos planteemos una exigencia en cualquier aspecto de nuestra vida, y dentro del deporte de lo que se trata es de alcanzar el objetivo marcado. A partir de ahí cuando no llegas a ellos, cuando las expectativas son desmesuradas o inalcanzables vienen las dudas, las desconfianzas,... y es cuando podemos intervenir para controlar todo eso porque si no, se corre el riesgo de llegar al fracaso», afirma Rincón.

En buena medida, y cuando hay un objetivo de por medio, su trabajo tiene mucho que ver con la concentración del deportista. «Cualquier deportista lo que quiere es dar el máximo nivel y lo que intentas es que las circunstancias externas que le rodean le afecten lo menos posible a la hora de competir. Y ahí hablamos de concentración, motivación, de gestión de pensamientos, ansiedad competitiva,... Hay determinados deportistas que entrenan a un nivel alto y luego en competición no se traduce en resultados y buenos puestos». Y en estos casos los motivos suelen ser variados, y en prácticamente en todos ellos influye la ansiedad. «La ansiedad es general en la sociedad. Ahora tenemos un montón de estímulos y de distracciones, la información fluye más y más rápido. Pero en todo. Un jugador puede estar bloqueado por un problema deportivo, o bien personal, y ahí tenemos que trabajar para potenciar su rendimiento. O igual los objetivos que se han planteado y las expectativas son muy altas y ese deportista está por encima de la realidad», expone. O particularidades tan específicas como sufren los que participan en deportes de precisión. «En tiro olímpico, por ejemplo. No puedes fallar nunca. Fallar un solo tiro de los sesenta que haces puede ser la diferencia entre estar arriba o no estar». Y ese tirador tiene que estar centrado un día concreto a una hora determinada, no vale el día antes o el día después. Ni siquiera un minuto después. «Exacto. Hay deportes que difieren de otros porque las variables cambian, y todo eso hay que analizarlo previamente», apunta el propio Rincón, que también conoce los pormenores de trabajar con deportes individuales por su labor con jugadores de pádel o en una escuela de tenis.