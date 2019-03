Sergio Sánchez repite en Segovia

El año pasado, ganó la carrera con un tiempo de 1:07:02. Y repitió triunfo. Sergio Sánchez fue al ganador de la XIII CaixaBank Media Maratón Ciudad de Segovia. En condiciones diferentes a la anterior edición (esta vez con más calor) casi calca su tiempo. Empleó en los 21 kilómetros de recorrido 1:07:43. Unos pocos segundos más. La vencedora en categoría femenina fue la extremeña Mónica Gutiérrez, con un tiempo de 1:17:28.

Un año más, y son ya trece (nada de supersticiones), Segovia volvió a disfrutar de una prueba que volvió a lucir su esplendor. A la espera del informe de la Policía Local sobre el parte de incidencias, volvió a ser un éxito, con más de dos mil atletas dando colorido a la calle. Y ambiente de gala, animación por las calles (es lo que tiene también llevar el nombre personalizado), música... Seguro que alguna cosa ha fallado y por eso la organización volvió a pedir disculpas por las molestias que haya podido causar.

El buen tiempo contribuyó a este éxito. Primero, con el salto paracaidista desde unos 1.220 metros. Perfecto. El brigada Javier Canalejo, la sargento primero María Isabel Amat (con la bandera de Segovia) y el cabo mayor Fernando Alonso (con la nacional), de la BRIPAC, con base en Paracuellos del Jarama, levantaron los primeros aplausos de la mañana tanto de los participantes como del público.

Después, con el reconocimiento a Manuel Medina, deportista y habitual también de la Media Maratón, que se recupera de un accidente de tráfico provocado por un conductor que se dio a la fuga. Javi Guerra le hizo entrega de un obsequio, acompañado de las autoridades locales.

A las 10:30 horas, la salva de cañón a cargo de la Academia de Artillería anunciaba el comienzo de la carrera. Sergio Sánchez iba a ser el gran protagonista en el mismo día en el que también había una prueba deportiva en su ciudad, León. Prefirió venir a Segovia... y ganó. «Es una carrera espectacular», añadió al final de la prueba. Sánchez mantuvo su dominio durante toda la carrera, pasando ya por el punto intermedio en primera posición, seguido no tan de lejos por Luis Miguel Sánchez y Youness Aithadi. Sin embargo, el ritmo impuesto por Sánchez fue suficiente para no pasar apuros. Las posiciones se mantuvieron hasta la llegada a meta.

En el podio junto a Sergio Sánchez, la segunda posición fue para Luis Miguel Sánchez (1:08:10) y Youness Aithadi (segundo el año pasado) fue tercero con un tiempo de 1:09:19. Mientras el primer segoviano en cruzar los arcos del Acueducto era Nacho de la Calle (1:13:47), seguido de Alberto Vigil (1:14:23) y el tercer segoviano fue Miguel Ángel Ramos (1:15:09).

En féminas se imponía la extremeña Mónica Gutiérrez con un crono de 1:17:28. También cogió esa primera posición desde el comienzo y ya no la soltó. Era la primera vez que tomaba parte en la prueba y puede que al no conocer el circuito sufriera un pequeño incidente en un punto del recorrido al paso por uno de los puntos de control de los chips, en el que tuvo que desviarse cerca de 200 metros más. Este contratiempo no le impidió ganar la prueba y destacar el ambiente al final de la prueba y con una ventaja considerable.

La segunda posición fue para Rahima Serro (1:20:34) y la tercera plaza, para la vencedora del año pasado, Cristina Giorcanu. Las primeras segovianas de la prueba fueron Myriam Rojo (1:32:45), Alicia Barrero (1:35:58) y Berta Gozalo (1:42:32).

Entre los corredores, diferentes grupos de atletas con el grupo más numeroso llegado a Segovia con los 190 participantes de la Brigada paracaidista con sede en Paracuellos del Jarama. Desde la organización de la prueba se muestran contentos por el transcurrir de la prueba, con las calles llenas de gente animando a los corredores. Los atletas han estado animados en los barrios con la participación de las distintas asociaciones vecinales y el salto de los paracaidistas al comienzo de la prueba que también ha tenido su toque cultural con la representación de varios pasajes del montaje teatral del Sinodal de Aguilafuente. Durante más de media hora, el goteo de corredores fue constante. Acompañados de sus hijos, de familiares, amigos, con dedicatorias especiales, rotos por el esfuerzo... pero con la satisfacción de haber llegado a meta y poder decir: «Terminé la Media Maratón en Segovia»

Y mientras se desarrollaba la Media, también se disputó una prueba de menores de carácter no competitivo, con trofeos para los primeros. Subieron al podio Daniel Langdon, Pablo Minguela y Ángel Galán en categoría masculina, y Martina, Marta y Adriana en categoría femenina.