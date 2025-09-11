El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Primeros encontronazos entre manifestantes y policías en la salida de la Vuelta en Valladolid
Vingegaard llega a la meta del Paseo Zorrilla, en la CRI del año 2023. Alberto Mingueza
Vuelta Ciclista a España

La batalla entre Vingegaard y Almeida se reduce a 12 kilómetros en Valladolid

La contrarreloj, recortada en más de 15 kilómetros por las protestas pro Palestina, minimiza el duelo por el maillot rojo

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:19

Con poco más de 12 kilómetros y un recorrido llano, la contrarreloj de Valladolid quedará reducida a la mínima expresión, en la que salvo suceso ... inesperado, las diferencias entre los corredores serán insignificantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el nuevo recorrido de la Contrarreloj de Valladolid
  2. 2 El nuevo recorrido de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: cortes de tráfico, horarios y manifestaciones
  3. 3 La contrarreloj de Valladolid se reduce a 12 kilómetros por las protestas pro Palestina
  4. 4 Muere una motorista en una colisión con un coche en la VA-30
  5. 5 Hallan el cadáver de la mujer de 67 años desaparecida el 4 de agosto en Palencia
  6. 6 El secretario de Organización de Podemos pide «boicotear» la contrarreloj para impedir que «llegue al final»
  7. 7

    Caótico encierro en Alaejos que termina con un toro en el patio de la residencia de ancianos
  8. 8

    Guía para sobrevivir este jueves a los cortes de tráfico por la Vuelta en Valladolid
  9. 9

    El estado del cuerpo hallado cerca del PRAE complica su identificación
  10. 10

    ¿Qué ha costado que la Vuelta Ciclista pase por Valladolid?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La batalla entre Vingegaard y Almeida se reduce a 12 kilómetros en Valladolid

La batalla entre Vingegaard y Almeida se reduce a 12 kilómetros en Valladolid