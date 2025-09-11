La batalla entre Vingegaard y Almeida se reduce a 12 kilómetros en Valladolid

Con poco más de 12 kilómetros y un recorrido llano, la contrarreloj de Valladolid quedará reducida a la mínima expresión, en la que salvo suceso ... inesperado, las diferencias entre los corredores serán insignificantes.

La etapa vallisoletana, llamada a marcar el devenir de La Vuelta, no lo hará después de que a última hora de ayer, la organización de la carrera decidiese recortar el recorrido en más de 15 kilómetros, y dejar el trazado en 12,2 por los 27,2 previstos de inicio. La decisión se tomó después de valorar los riesgos derivados de las manifestaciones pro Palestina anunciadas en la ciudad al paso de los corredores.

La jornada estaba marcada en rojo por los dos primeros clasificados, el danés Jonas Vingegaard y el portugués Joao Almeida, dada las escasas diferencias entre ambos hasta el momento, con 50 segundos entre ambos. De hecho, hasta la llegada de la caravana ciclista a Valladolid no ha habido un corredor capaz de demostrar que está muy por encima del resto, tal y como se demostró ayer en la jornada con meta en el Alto del Morredero, ya en tierras castellano y leonesas, y con los dos corredores más fuertes en modo ahorro.

El líder, Jonas Vingegaard, doble campeón del Tour de Francia, partió del Piamonte italiano hace más de dos semanas con la vitola de muy favorito, y se ganó este cartel dado el nivel exhibido en la ronda francesa un mes antes, y dada su condición de única alternativa a Tadej Pogacar, ambos –al menos– un peldaño o dos por encima de los demás.

Sin embargo, con el paso de las jornadas, el líder del Visma Lease a Bike ha demostrado que no está súper, y que porta el maillot rojo con menos de un minuto de diferencia con respecto a Joao Almeida, que después de 17 jornadas sigue optando a ganar su primera vuelta de tres semanas.

Los dos ciclistas tenían señalada en rojo la jornada vallisoletana, incluso ayer en las rampas enegrecidas por los incendios del Morredero, con pendientes de más del 14%, y a tan solo cuatro kilómetros de la meta, los dos ya estaban pensando en la salida de la plaza de San Pablo. Ninguno quiso gastar una pizca de energía de más, pese a que en circunstancias normales, el líder hubiese tratado de hacer sangre del luso que mostró su flaqueza en las primeras curvas del gigante berciano.

Era también una jornada marcada en rojo en la hoja de ruta de ambos, porque el diseño de la actual Vuelta a España solo ha dispuesto una contrarreloj individual, la de hoy, y ambos corredores tendrán que demostrar su adaptación a la lucha contra el crono por primera vez en esta edición, y para más inri, en un recorrido plano con el precedente de 2022, en el que de repetirse habría un vuelco importante en la clasificación.

En la edición de hace tres años, con un recorrido de 25,8 kilómetros, Joao Almeida superó a Vingegaard en 28 segundos, un tiempo que de repetirse abriría todas las posibilidades de la carrera para el portugués, que tiene muy presente lo vivido entonces. Es más, en el autobús del UAE se alude también a lo vivido en la contrarreloj por equipos de comienzos de Vuelta, en la que el equipo emiratí se llevó la crono por delante del Visma, con una renta de casi treinta segundos.

El trabajo realizado por la escuadra de Joxean Fernández 'Matxín' en la lucha contra el crono también juega a favor de Almeida, como también se demostró en Valladolid, en la edición de 2022, en la que el equipo logró meter a tres corredores entre los diez primeros, con el propio Almeida, cuarto; pero con los buenos resultados de Juan Ayuso, que fue séptimo; y Marc Soler, octavo. Todos ellos superaron a Vingegaard en la meta del Paseo de Zorrilla.

El recorte de la etapa y los precedentes hacen que Jonas no las tenga todas consigo para sentenciar La Vuelta en el asfalto pucelano, y que mire ahora de reojo a esa etapa de la Bola del Mundo del sábado, en la que si no hay ningún incidente extradeportivo, sería la llamada a ser la última batalla entre ambos corredores por el maillot rojo.

En el trazado de 12,2 kilómetros de hoy los dos corredores se juegan el liderato de la ronda española, pero es previsible que ninguno de ellos se alce con el triunfo de etapa. La jornada parece muy decantada para Filippo Ganna. El especialista italiano se impuso en la etapa pucelana en 2022, con una media de... ¡56 kilómetros por hora! Una velocidad media casi imposible de alcanzar para el resto del pelotón, y que entonces también estuvo motivada por el vis a vis que el transalpino de lNEOS mantuvo con Remco Evenepoel, presente en aquella edición. Todo lo que no fuese una victoria de Ganna sería una sorpresa, máxime cuando el campeón italiano ha justificado su presencia en La Vuelta prácticamente por la etapa de hoy.