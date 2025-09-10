La bajada de Parquesol y el paseo de Zorrilla, claves para Dani Cavia en la crono de Valladolid

Al paso por Valladolid, a esta edición de La Vuelta le quedarán tres etapas y, si exceptuamos la llegada a la Bola del Mundo, los ... favoritos tienen marcado en rojo la contrarreloj para arañar segundos y marcar las últimas diferencias de la ronda. Una crono técnicamente sin demasiadas complicaciones y con un kilometraje relativamente corto (27,2) que, sin embargo, deparará alguna que otra sorpresa, tal y como sucedió hace dos años. Por entonces, Vingegaard perdió 1:18 con respecto al ganador, Filippo Ganna y 28 segundos con Joao Almeida, el único corredor que le hace sombra hoy al danés en la General.

El trazado, salvo la modificación de la salida (Plaza de San Pablo, por la relevancia de este emplazamiento en el 475 aniversario de La Controversia de Valladolid), es prácticamente un calco de la crono de 2023, lo que vuelve a conceder el cartel de favorito al italiano Ganna. Analizamos las características del recorrido con el único vallisoletano que podía haber disputado la crono este jueves, y que no lo hará por culpa de un virus que le obligó a bajarse de la bici en la séptima etapa. Dani Cavia (Laguna de Duero, 2002) se había preparado la etapa para correr en casa, delante de los suyos, en su primera gran ronda, y finalmente la tendrá que ver en alguno de los coches del Burgos BH.

«Me da bastante rabia, sobre todo por los dos meses y medio de preparación que había hecho, cuidándome al milímetro, me veía como nunca, y de un día para otro, por algo que no controlas y que no está en tu mano, te tienes que ir para casa», se lamenta Nano Cavia, soltando piernas en los últimos días en Picos de Europa. «Ya lo he pasado y el cuerpo va estando en su sitio», comenta, mientras analiza el calendario en busca de un hueco para volver a competir.

Mientras llega ese momento, Cavia atiende la llamada de El Norte para analizar la crono y un trazado que conoce bien. «El Pinar es punto de encuentro cuando salimos a entrenar, y Parquesol era un clásico en las llegadas de juveniles», señala, antes de meterse en harina. «La crono no es que la haya entrenado a fondo, pero me la había mirado bien, y veo tres zonas importantes. Una, cuando sales de la ciudad y tienes la subida a Parquesol; va a ser el primer esfuerzo de la contrarreloj, una subida cortita pero con mucho porcentaje, en la que si alguien aprieta de más, ya no le das la vuelta al cuerpo. Luego está la bajada, para mi clave porque coges fácilmente los 90 kms/h con una cabra. Ahí lanzas la bici y llegas a las piscinas de Fasa con un pequeño repecho antes de coger toda la recta del Paseo de Zorrilla, otra de las claves porquie son 7-8 kilómetros en los que ya es acoplarse y tomar velocidad hasta línea de meta», explica el ciclista vallisoletano del Burgos BH.

Esa última parte es, bajo el punto de vista de Cavia, donde Pippo Ganna puede volver a ganar la crono. «En el Paseo Zorrilla es donde Ganna marca diferencias. Además, es un corredor que prácticamente ha estado toda la Vuelta muy tapado, y seguro que la tiene en el punto de mira. Quizás Stefan Küng pueda pelearla, pero no se le ha visto bien», analiza, sin descartar a Jonas Vingegaard. «No le descarto, claro. Es más, seguro que en el 'top ten' van a estar él y Almeida. El portugués porque es una de sus últimas opciones para la General y el danés porque se va a agarrar para intentar arañar algún segundo más», concluye.