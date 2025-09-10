El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Vingegaard, líder de la Vuelta a España; en detalle, el vallisoletano Dani Cavia.

Vingegaard, líder de la Vuelta a España; en detalle, el vallisoletano Dani Cavia.

La bajada de Parquesol y el paseo de Zorrilla, claves para Dani Cavia en la crono de Valladolid

El ciclista vallisoletano, que hubo de abandonar en la séptima etapa por culpa de un virus, apunta a Filippo Ganna como favorito sin descartar a Vingegaard

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:10

Al paso por Valladolid, a esta edición de La Vuelta le quedarán tres etapas y, si exceptuamos la llegada a la Bola del Mundo, los ... favoritos tienen marcado en rojo la contrarreloj para arañar segundos y marcar las últimas diferencias de la ronda. Una crono técnicamente sin demasiadas complicaciones y con un kilometraje relativamente corto (27,2) que, sin embargo, deparará alguna que otra sorpresa, tal y como sucedió hace dos años. Por entonces, Vingegaard perdió 1:18 con respecto al ganador, Filippo Ganna y 28 segundos con Joao Almeida, el único corredor que le hace sombra hoy al danés en la General.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dejan semiinconsciente a una menor en Vadillos tras una agresión
  2. 2

    Hallan un cuerpo en el lugar en el que desapareció Ángel Benéitez en el mes de mayo
  3. 3

    Valladolid se blinda con 850 agentes para la Vuelta, que cortará medio centenar de calles
  4. 4

    La calle de Valladolid que tiene ocho nombres
  5. 5

    Dani Fernández revienta la Plaza Mayor de Valladolid: «Guau, esto es una locura»
  6. 6 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Martes 9 de septiembre
  7. 7 Los fuegos artificiales provocan un conato de incendio en el Paraje del Caño Hondo
  8. 8 Autorizadas dos promociones que levantarán 82 nuevas viviendas en Puente Jardín y La Cumbre
  9. 9

    Rescatada en helicóptero una brasileña afincada en Valladolid al no poder continuar una ruta en Cantabria
  10. 10

    El nuevo centro deportivo Viding borra la huella de Lauki con amplias avenidas en su entorno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La bajada de Parquesol y el paseo de Zorrilla, claves para Dani Cavia en la crono de Valladolid