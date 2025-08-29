El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Nano Cavia, del equipo Burgos Burpellet BH. R. Jiménez

El vallisoletano Dani Cavia abandona La Vuelta por un proceso vírico

El Burgos Burpellet BH se queda con seis corredores y Aparicio y Fagúndez mermados de facultades por el mismo virus

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:44

Siete etapas le ha durado al vallisoletano Dani Cavia su primera gran ronda. El corredor del equipo burgalés Burpellet BH se ha visto obligado a abandonar La Vuelta a España por culpa de un proceso vírico que venía arrastrando, que ha castigado a sus compañeros, y que le ha llevado a bajarse de la bici sin poder llegar a disputar la crono del próximo 11 de sepriembre por las calles de Valladolid.

La baja de Nano Cavia, que completó un extraordinario papel en la segunda etapa, merma aún más al cuadro burgalés, que se queda solo con seis corredores en el pelotón tras el abandono de Carlos García Pierna días atrás.

No son días fáciles para el Burgos Burpellet BH que, además de las bajas ya registradas, vio este viernes cómo otros dos de sus corredores, Mario Aparicio y Eric Fagúndez, tuvieron que sufrir para acabar la etapa por diferentes problemas de salud, según informó el propio equipo. El ciclista de Laguna de Duero Dani Cavia, por su parte, comenzó ya la etapa enfermo y tuvo que bajarse de la bicicleta a mitad de carrera por recomendación de los médicos.

