El Recoletas recobra el pulso para vencer

El Recoletas Atlético Valladolid sumó su tercera victoria de la temporada en la Liga Asobal al imponerse a un correoso Ángel Ximénez Avia Puente Genil en Huerta del Rey. Los gladiadores azules doblegaron a un rival que no bajó los brazos en ningún momento, haciendo que el encuentro siempre estuviese en una horquilla entre los 2 y los 4 goles. A pesar de ello, los vallisoletanos gestionaron bien los minutos finales y ya suman 6 puntos en las seis primeras jornadas de la competición.

César Pérez, con 14 intervenciones, volvió a ser clave, junto al acierto goleador de Manu García, máximo anotador de su equipo. Además, debutó el joven Alberto Cepeda en portería y Robin Duarte, que acabó con un golpe, vio puerta con 3 goles y buenos minutos.

29 Recoletas César Pérez (portero), Diego Camino (2, 1p), Dani Pérez (3), Arthur Patrianova (3), Roberto Pérez (-), Manu García (6), Álvaro Martínez (1) –equipo inicial-, Nico López (-), Miguel Martínez (-), Adrián Fernández (5, 4p), Rubén Río (3, 2p), Robin Dourte (3), Alberto Cepeda (portero), Miguel Camino (1), Víctor Rodríguez (2) y Roberto Turrado (-). 26 Puente Genil Puente Genil (26): Admir Ahmetasevic (portero), Sergio Henrique Monteiro (3), Jose Cuenca (3), Juan Castro (7, 2p), Nuno Miguel Pereira (1), Pablo Martín (-), Javier García (1), Ruslan Dashko (2) –equipo inicial-, Xavi Tua (-), Víctor Alonso (5, 3p), David Estepa (-), Alan Marcio Da Silva (2), José Antonio Consuegra (2), Álvaro de Hita (portero). Marcador cada cino minutos 4-1, 7-4, 8-6, 11-7, 11-10, 14-12, -descanso- 17-13, 19-16, 22-19, 25-21, 27-22 y 29-26. Árbitros: Miguel Martín Soria y David Monjo. Excluyeron a Nuno Miguel Pereira (1'), Álvaro Martínez (4'), Xavia Tua (20'), Robin Duarte (22'), Adrián Fernández (22'), Miguel Camino (28'), Víctor Alonso (33', 33'), Miguel Camino (37'), Alan Marcio Da Silva (44'), Dabi Pérez (57'). CAmpo: Huerta del Rey (Valladolid). 6ª jornada de Liga Asobal. 1.894 espectadores.

El Recoletas Atlético Valladolid salió dispuesto a resolver el encuentro por la vía rápida. Con César Pérez acertado en portería, el inicio invitó a pensar en ello, con un 4-0 en los primeros 4 minutos, fruto del buen ataque, las primeras intervenciones del portero y algún contragolpe.

La ventaja de cuatro goles se mantuvo hasta el minuto 11 (8-4), cuando un primer atasco en ataque de los vallisoletanos hizo que Puente Genil se acercase en el marcador hasta el 8-6. Adrián Fernández cortó la racha de seis minutos sin anotar de los locales y volvió el más 4. Pero el encuentro no estaba resuelto y más tras cierta polémica arbitral, con dos exclusiones en la misma acción de ataque de los de Óscar Ollero, que vieron cómo los cordobeses se ponían a 1 (11-10 minuto 25). Precisamente el entrenador local tuvo que pedir tiempo muerto para tratar de reactivar a los suyos y que se olvidasen de los colegiados. Los cambios de defensa funcionaban a ratos pero era momento de ajustar.

A pesar de la mejoría, el encuentro llegó al descanso con 14-12, tras un último gol de Rubén Río. El duelo se decidiría en la segunda mitad tras una primera con César bien en portería (9 paradas), Arthur Patrianova acertado en sus minutos, incluido un gol de fly y mucha polémica arbitral, por las expulsiones y las faltas en ataque al Recoletas.

La segunda mitad comenzó igual que la primera, con el Recoletas Atlético Valladolid volviendo a poner tierra de por medio (17-13, minuto 34, tras una recuperación con gol de Diego Camino) y con el debut de Cepeda para tratar de parar un siete metros, que tocó pero no pudo evitar el gol. El encuentro se mantenía en los mismos derroteros que en los primeros 30 minutos, con el cuadro local mandando y el visitante haciendo la goma. Hasta el punto de ver el 18-14 en el minuto 36 y el 18-16 en el 39.

A ello se unía que seguía el runrún de la grada con los árbitros, pero el cuadro vallisoletano buscó abstraerse de todo y con Adrián Fernández con pleno desde los siete metros, con la intensidad de Turrado en defensa y los buenos goles de contra de Manu García, el Recoletas se colocó con un 26-21 en el minuto 53 que dejaba la victoria muy cerca.

A pesar del último intento de los cordobeses, con dos minutos de por medio de Dani Pérez, la victoria se quedó en Huerta del Rey.

Tras el encuentro, el entrenador del Recoletas Atlético Valladolid, Óscar Ollero, ha querido felicitar a sus jugadores: «Al final hemos logrado sacar el partido por la entrega de todos los jugadores. Felicito a todos porque se han dejado la vida. Nos ha tocado sufrir pero hemos sabido sufrir».

El técnico ha reconocido que ha tratado de «variar defensas para que su ataque no estuviese cómodo. Por momentos ha funcionado y por otros hay que seguir trabajando». Y señala que le hubiese gustado llegar más cómodo al final: «Creo que podríamos haber hecho un partido para llegar más holgados al final. Cuando hemos logrado correr era gol. Hemos corrido menos de lo que queríamos».

Además ha dejado claro que no habla de los árbitros; «No debemos perder el tema en cosas que no podemos gestionar. No me gusta hablar de los árbitros. El arbitraje creo que no ha influido».