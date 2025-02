Marcela Arounian dejará el Aula al final de temporada

El Norte Valladolid Miércoles, 26 de febrero 2025, 11:59 Comenta Compartir

Marcela Arounian no continuará en las filas del Caja Rural Aula Valladolid al término de la temporada 2024-25. La jugadora brasileña ha decidido buscar nuevos proyectos deportivos y hacer uso de la posibilidad de romper el contrato que la unía a la entidad hasta 2026. De esta manera, Marcela Arounian no seguirá en el club vallisoletano la próxima campaña, tal y como adelantó este diario, después de jugar dos 'play-off' de Liga Guerreras Iberdrola y una final de la Copa de la Reina con la camiseta blanquiazul.

La jugadora ha querido escribir unas palabras para despedirse del club y de la ciudad: «Hoy me toca escribir estas líneas con una mezcla de emociones difíciles de explicar. Después de esta etapa vistiendo los colores del Aula, ha llegado el momento de despedirme y seguir mi camino en una nueva dirección. Me llevo muchísimos recuerdos, momentos de lucha, esfuerzo y crecimiento, pero sobre todo, me llevo a personas increíbles que han formado parte de mi día a día. A mis compañeras, gracias por cada entrenamiento, cada partido, cada palabra de aliento y cada risa compartida. El balonmano es un deporte de equipo, pero más allá de eso, me ha regalado una familia dentro de la pista», asegura la jugadora brasileña, que agradece el trato recibido en Valladolid. «Al cuerpo técnico, gracias por confiar en mí, por exigirme siempre más y por ayudarme a mejorar en cada detalle. Ha sido un orgullo representar este club y dar lo mejor de mí en cada encuentro. A la afición, solo puedo decirles gracias. Su apoyo en cada partido, en cada momento difícil y en cada celebración ha sido algo que jamás olvidaré. Jugar en Valladolid y sentir esa energía desde la grada es algo único», añade, concluyendo con un hasta luego su despedida.

«Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo y con la ilusión de seguir creciendo en mi carrera. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Siempre llevaré al Aula en mi corazón», finaliza su carta.