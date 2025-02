El mercado se ceba con el Caja Rural Aula: adiós a Marcela y Jimena Laguna se aleja

Juan J. López Valladolid Martes, 25 de febrero 2025, 00:05 Comenta Compartir

El mercado en el balonmano femenino esté en ebullición. Los equipos de la Liga Guerreras, incluido el Caja Rural Aula Valladolid, negocian con las jugadoras que terminan contrato con el objetivo de iniciar el diseño de la temporada 2025-2026.

El trabajo en el caso de las vallisoletanas parece arduo, ya que la mayoría de la plantilla finaliza contrato, y las jugadoras a partir de este mes de marzo podrán negociar con otros clubes, de ahí que las conversaciones estén avanzadas.

La peor noticia para las blanquiazules es que la pivote brasileña Marcela Arounian ya ha dejado entrever al club que no seguirá la próxima temporada. Un secreto a voces, y pese a que la internacional canarinha firmó la posibilidad de ampliar su vinculación con la entidad de Huerta del Rey hasta 2026.

Marcela tenía hasta este mes de febrero para notificar si estaba en disposición de seguir o no, y no ha ejecutado la opción de prórroga, por lo que en el Aula dan por sentado de que no seguirá, sabedores de que además maneja ofertas a nivel internacional «inalcanzables» para un club español.

La pivote es una jugadora fundamental en los planes de Salva Puig, pero el propio técnico no confíaba mucho en su continuidad semanas atrás, y sin tener mucho que ver con el equipo, el club o la liga española. «Es ley de vida», valoran desde el Aula en relación a contratos que triplican, cuadruplican, incluso más, las nóminas mensuales de las jugadoras.

Lo mismo ocurre con el caso de Jimena Laguna, la segunda máxima goleadora del equipo, internacional con el equipo español de balonmano playa, y una jugadora que hasta esta temporada había ligado su contrato a sus estudios en Valladolid. La lateral madrileña es una jugadora «codiciada» en el mercado, y al igual que Marcela maneja numerosas ofertas para jugar la próxima temporada fuera de España, y aunque no hay nada firmado, en las oficinas del Aula también se ve su futuro lejos de Huerta del Rey.

El caso de María O'Mullony

La tercera en discordia y sobre la que a día de hoy se erige el proyecto del Aula Cultural es María Prieto O'Mullony. La zamorana también ha notificado al club que maneja ofertas del extranjero, con cantidades a las que es imposible que llegue el club vallisoletano. Sin embargo, en el caso de la lateral, con un año más de contrato, será necesario que el club interesado en hacerse con la internacional española se siente a negociar con el Aula. «María es María, y no se le van a poner trabas, pero tiene que haber una compensación económica para que se vaya, porque tiene contrato en vigor», valoran desde las directiva, que aseguran que la zamorana «es insustituible». «No hay una jugadora como María en la Liga, y ahí sí tenemos un problema, pero es ley de vida», agregan desde un club que sí que indican que en el caso de que se confirmen las bajas, ya se manejan recambios en un mercado que quedará prácticamente desvelado a finales del próximo mes. En el club vallisoletano tienen contrato en vigor hasta 2026 Nerea Patiño, Lorena Téllez, María Prieto y Maryanna Rodrigues, de ahí que las negociaciones estas semanas sean intensas en el club blanquiazul.