El Aula incorpora a Naroa Baquedano a su primera línea

El Norte Valladolid Viernes, 11 de abril 2025, 12:36 Comenta Compartir

Aunque con cuentagotas, el Caja Rural Aula va perfilando la que será su plantilla en la temporada 2025-26. Una ardua reconstrucción que poco a poco va conociendo algunos de los mimbres con los que contará el club vallisoletano para iniciar proyecto, y que este viernes ha conocido el nombre de otra jugadora.

Se trata de la jovencísima Naroa Baquedano (Pamplona, 2006), procendente del Wise Anaitasuna, que dará el salto a la máxima categoría del balonmano femenino español de la mano del Aula para formar parte de su primera línea. La jugadora navarra ha sido ya internacional en categorías inferiores, presente en las convocatorias de la selección júnior y con el título ya de campeona del Mundo juvenil en China. Título que logró justo un año después de romperse el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla derecha. En Pamplona ya habían anunciado su marcha semanas atrás.

Formada en las filas del Anaitasuna desde que contaba 7 años, Baquedano destaca por su polivalencia y por su capacidad para evolucionar en los próximos años. «Siempre me defino como una jugadora trabajadora, disciplinada. que siempre tiene ganas de aprender y seguir mejorando para seguir creciendo», ha explicado la jugadora, que también ha repasado las razones por las que ha elegido Valladolid. «Este equipo me pareció el sitio donde podría seguir formándome y creciendo como jugadora, además de que me aportaría nuevas experiencias y nuevos retos. Por último, me parecía también un proyecto muy ilusionante que me planteaba nuevas metas».

Ampliar

Baquedano es el cuarto fichaje del Caja Rural Aula tras la llegada de Marisol Carratú, de Kadi Jallow y de Valeska Lovera al proyecto 2025-26, que además cuenta ya con las renovaciones Savina Bergara, Amaia González de Garibay, Inoa Lucio y Carmen Sanz.

No continúan en el club la próxima temporada Martina Romero, María O'Mullony, Marcela Arounian, Alicia Robles, Jimena Laguna y Lorena Téllez.