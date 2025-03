El UEMC hace piña antes de encarar el mes más vital de su corta historia

Luis Miguel de Pablos Valladolid Viernes, 21 de marzo 2025, 14:10 Comenta Compartir

No se ha visto en otra igual en los dos últimos lustros, y esa soga que pende sobre su cuello hace que el próximo mes de competición sea vital de necesidad. Ineludible, inexcusable y de obligado cumplimiento si el Real Valladolid Baloncesto quiere esquivar el precipicio y mantenerse en la categoría la próxima temporada. En zona de descenso tras su derrota ante el colista, el UEMC se ha conjurado en la última semana para aunar voluntades y abandonar la espiral de negatividad que le persigue esta temporada.

Plantilla y cuerpo técnico mantuvieron una reunión el pasado martes en la que unos pocos asumieron culpas, algunos más hicieron conciencia, y todos pudieron decirse las cosas a la cara por un bien común y con el fin de salir del pozo en el que se encuentra el equipo. «El martes es día de reseteo y de mirarnos a la cara, y pudimos exponer los problemas en el vídeo», asegura Iñaki Martín, que no rehuye «la autocrítica» y admite su «máxima responsabilidad» en la actual situación del UEMC.

«Creo que todos juntos vamos a poder», señala, incluyendo en su afirmación a afición y medios de comunicación. ¿Si no lo estamos se logrará? Pues lo intentaré. Los aficionados los tenemos, porque no se puede ser mejor afición, y ahora nos toca a los que estamos dentro», concluye, desvelando algunos aspectos de esa reunión interna. «Tienen un grado de frustración y de responsabilidad, muchos se lo atribuían a título personal y no lo admito porque somos todos. Pero es verdad que alguno quedó retratado [en el último partido] y tiene que espabilar», añade, satisfecho con la posterior respuesta de sus jugadores. «De esa charla se salió a entrenar y tanto martes como miércoles os digo que han sido los dos mejores entrenamientos que han hecho conmigo».

El técnico del UEMC reconoce que tuvo muy claro cuál era la situación cuando aceptó el cargo como relevo de Lolo Encinas. «Lo he tenido presente desde que vine, cuando vine sabía que íbamos a sufrir. Este equipo, por lesiones, está cogido con pinzas a nivel estructural. Ahora estamos intentando otro tipo de estructura con la llegada de Samkelo (Cele), pero yo ya sabía que no íbamos a estar salvados en la jornada 28», subraya.

Un escenario que invita a mirar el calendario más allá de este sábado, cuando el equipo de Iñaki Martín visita al líder e invicto como local, San Pablo Burgos (Coliseum, desde las 20:00 horas). Un trago que superar al que le seguirán partidos vitales ante Alicante (14º), Castellón (17º), Cantabria (15º), Zamora (10º) y Oviedo (11º).

Ahí estará el foco,... si bien el bus hace parada antes en Burgos, donde espera el rival más sólido y anotador (con permiso del Tizona) de la competición. «A Burgos tenemos que ir como fuimos a Estudiantes o a Obradoiro. Es terrible el mérito que tiene Burgos de la mano de Bruno [Savignani] que para mi es un entrenador top y que ha demostrado que es el mejor de esta liga, con la configuración de Albano [Martínez], y una plantilla con un roster top... Un roster que igual al principio te llevaba más a mirar a Estudiantes o a Betis, por eso digo que el trabajo que están haciendo es terrible. Tiene mucho mérito lo que están haciendo», puntualiza Iñaki Martín, que basa su plan de partido en igualar el físico de San Pablo. «No debemos cometer pérdidas absurdas y luego jugar muy físicos para estar clarividentes en ataque. Pero sobre todo estar físicamente a su nivel y con una claridad de lo que tenemos que jugar», explica el técnico del UEMC, que arrastra un balance de 7 derrotas y 3 victorias desde su llegada.

IÑAKI MARTÍN (PREVIA DE San Pablo Burgos)... felicitaros por la Gala del Deporte daros el valor que tenéis con una organización exquisita...porque pata todos los que estamos en el deporte fue espectacular... en segundo lugar a las chicas del Chami, campeonas de Copa, y por último tb agradecer como seguidor del deporte la labor de Marc Álvarez, preparador de la selección española de rugby...