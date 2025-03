Samkelo Cele: «Vengo a un gran club con la idea de crecer en Europa y dar un paso más»

Juan J. López Valladolid Martes, 11 de marzo 2025, 19:25 Comenta Compartir

Samkelo Cele solo sonríe, y según su técnico, Iñaki Martín, está tan involucrado que es de los que parte el bacalao ya en el grupo de 'Whatsapp' del equipo. «No se corta a la hora de alabar a un compañero... El otro día flipó con Kovacevic», destaca el preparador del UEMC Real Valladolid, que sabe que la actitud de Sam es oro para lo que resta de temporada, y con un vestuario necesitado de alegrías.

El exterior sudafricano, al que prácticamente vistieron de corto el pasado sábado para jugar ante el Súper Agropal Palencia sin bajarse del avión, puede ser una pieza clave en la lucha por la permanencia del equipo de Pisuerga. Sí da esa sensación, y así lo destacó ayer en su presentación el director general del UEMC, Quique Peral, que destacó su actuación ante uno de los 'cocos' de la competición, como lo es el equipo palentino, así como le agradeció a él y a sus agentes las facilidades para recalar en Valladolid. De hecho, Cele admitió que manejaba más ofertas y deslizó en su última respuesta ante los medios de comunicación que Valladolid puede ser la puerta para jugar en Europa.

Un jugador formado en Estados Unidos, que pasó por los Tigres de Ciudad del Cabo, en dos temporadas, internacional con su país y llamado por los New York Knicks para la liga de verano de la NBA.

El jugador de 27 años no quería perder el tren europeo, después de jugar esta temporada en Burundi y Omán, y sus ganas de dar «un paso más» en su carrera pueden ser claves en Pisuerga.

«Creo que el baloncesto que he jugado hasta ahora en mi carrera profesional es bueno, pero es cierto que el mercado europeo me permite llevar mi carrera todavía más lejos. Creo que fue una decisión muy sencilla. Vengo a un gran club, a una gran institución, a una gran liga, en la que voy a jugar también contra grandísimos equipos aquí en España», explicó. «Mi desafío siempre ha sido jugar el mejor baloncesto posible. Siempre intento representar tanto a mi país como a mi continente. Lo he hecho en África, ha estado muy bien, ahora estoy en Europa, está todavía mejor. Definitivamente sí que me podría ver aquí durante el resto de mi carrera», agregó.

Temas

Real Valladolid Baloncesto