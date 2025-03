«¡Aquí no ha descendido ni Dios! ¡Aquí no ha descendido nadie! ¡Aquí todos hasta el final!»

Juan J. López Valladolid Sábado, 15 de marzo 2025, 22:51 | Actualizado 23:01h. Comenta Compartir

Iñaki Martín se mostró muy molesto por el partido realizado por su equipo ante el último clasificado, el Morón, que consiguió llevarse la victoria del Polideportivo Pisuerga y dejar muy tocado al Real Valladolid Baloncesto. El técnico no dudó en ponerse como máximo responsable. «No les he sabido llevar, y soy el que el lunes tiene que llegar y tener clarísimo a lo que tenemos que jugar», admitió el entrenador vallisoletano que apostilló que el colista les superó «en acciones uno contra uno, en carácter individual, en esfuerzo...».

«No hemos dado el nivel físico, y hemos pecado de egoísmo cuando necesitábamos hacer un baloncesto estructurado», agregó antes de elevar su nivel de enfado. «¡Aquí no ha descendido nadie! ¡Aquí no ha descendido ni Dios! ¡Aquí todos hasta el final! y ya no excusas. Claro que ha sido un problema de actitud».

«Hoy nos podéis dar hasta en el fondo de la boca... No hay excusas. Menos palabras y más hacer. Se sabía que iba a estar jodido... Pero agradecer el apoyo y el esfuerzo, porque días como hoy... Ha sido nefasto. Es lamentable para el que venía a vernos con toda la ilusión. Qué le vamos a decir».

«Solo nos queda currar, currar y currar. Me niego a rendirme hasta el final, y que no se salga nadie de la línea».

Real Valladolid Baloncesto