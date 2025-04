El UEMC busca en Oviedo la continuidad que no ha tenido en todo el curso

Luis Miguel de Pablos Valladolid Martes, 22 de abril 2025, 17:47 Comenta Compartir

Arde la parte baja de la clasificación, y el temple y capacidad de autocontrol que sean capaces de demostrar los equipos implicados en la carrera por la permanencia jugará un papel mucho más relevante que cualquier defensa o plan de partido que se esboce en una pizarra. Con cuatro partidos por delante, todos los detalles no solo cuentan sino que su importancia se multiplica exponencialmente.

Y en ese contexto, equipos como Cantabria, Menorca o el propio Zamora, último rival en Pisuerga, están más hechos al lugar que ocupan que un Real Valladolid Baloncesto acostumbrado a mirar la tabla hacia arriba -salvo en pandemia, juega 'play-off' desde la 2017-18-.

Con esa carrera ya en su tramo final, las próximas 96 horas se antojan vitales para la permanencia del UEMC, que este miércoles visita la pista de Oviedo (20:45 horas) y el sábado recibirá en Pisuerga (19:00 h) a Cartagena. «Ya os dije que esto iba a ser partido a partido, lo del disfrute hay que dejarlo hasta el final de temporada, que es cuando viene la nota final. Desde que dijimos lo de las ocho finales hemos ganado tres de cuatro, y después de quince jornadas en el cargo es momento de reconocer el nivel de la liga y también el respeto por el resto de equipos, que parece que siempre tienen algo que hace que a nosotros no se nos valore», ha asegurado Iñaki Martín, especialmente tenso en la previa del partido en Oviedo.

«Recuerdo que el primer día cuando ganamos en Morón, eran los últimos y cualquiera que estuviera en el banquillo iba a ganar, recuerdo que con Castellón era que jugaban muy mal fuera de casa, me acuerdo con Palencia que nos regalaron el partido, me acuerdo con Alicante que son ellos los que nos regalan no ir a la prórroga cuando les llegamos a ganar de 26 puntos, y veo que en Castellón no tenemos mérito, y terminando con Zamora remontando 15 puntos cuando vienen de ganar a Palencia de 7, perdiendo mucho más que que dignamente en Burgos, y perdiendo de dos en Fuenlabrada. ¡Hemos ganado a ese equipo! Y lo hemos hecho con un plan de partido, que parece que no tenemos nunca, y con la baja de Kovacevic», ha apuntado el preparador del UEMC, contrariado por los pocos mimos que recibe su equipo. «Hay que reconocer el trabajo que están haciendo los chicos, sabemos que somos frágiles de mentalidad, pero que hay que dar valor a lo que estamos haciendo y al nivel de esta liga», ha añadido, en una rueda de prensa en la que ha querido pasar facturas. «¿Sin jugar a nada metemos 51 puntos en la primera parte? ¿Se defendió mal? Pues a Zamora le defienden mal en quince jornadas de treinta. Creo que no somos conscientes del nivel de la liga que estamos jugando», ha señalado, sin entrar a señalar a quien iban dirigidas sus palabras. «Vosotros, en general, me estáis ayudando al 90%, ¿qué os voy a pedir? Pero también quiero reivindicar a mis jugadores. Vamos a reforzar a los chicos. No me reivindico a mi, les reivindico a ellos, que son los que las meten», ha comentado, apuntando que «autocrítica la estamos haciendo desde que he llegado aquí y creo que no se nos está dando nada».

«¿Nivel de autoexigencia? Toda porque si no, no vamos a poder ganar partidos», ha matizado, poco antes de analizar al próximo rival, que encadena tres derrotas consecutivas (incluida una en Cantabria, 80-73).

«Creo que os dije en su día que el espejo que hay que mirarse es Alicante y no, no tenemos ese dinero. Hay que hablar del temporadón de Zamora y Cartagena, con presupuestos bajos y que, sin embargo, han conseguido ser equipos, equipos. Mi espejo es Oviedo, con un equipo de auténticos gladiadores en todas las posiciones. Les da igual no tener pivots grandes, que estén lesionados sus bases porque juega un escolta y lo supera,... Ellos también tienen su presión y lo afronto de igual manera que con Zamora, Castelló o Cantabria. ¿Hemos perdidos el más importante? Sin duda. Pero en Zamora algo haríamos bien en el banquillo», valora Iñaki Martín, que no da importancia a jugar a marcadores altos. «Yo tengo un estilo de juego e intento minimizar al rival con sus virtudes pero también con mis fortalezas, y tengo un equipo que en el 5x5 le cuesta más que al resto. También hay que decir que este equipo metía 72,7 y ahora mete 84,2, hemos crecido casi doce puntos de media. ¿Cómo no me van a meter 3.8 más?», ha analizado, reivindicando la mejora del equipo tras su llegada.

«¿Wilson? Este chico fue fichado al 'cinco' y ahora está jugando al 'cuatro'. Cuando llego yo hacía 0/6 en triples, ¡ahora tiene un 13/48!», apunta el técnico. «¿Esperamos que Oviedo nos meta 60 puntos? ¡Imposible! Con aleros o incluso escoltas jugando al 'cuatro', van a jugar mucho más rápido», admitiendo que «sin trabajo no ganamos partidos. Por eso reivindico lo que hacen los chicos, que se están dejando la piel».

Al igual que sucedió con Zamora en el último cuarto, cuando el técnico encontró un quinteto guerrillero con Sans, Manchón y Puidet en primera línea, también en Oviedo será vital ese trabajo previo en defensa.

«O entramos al partido como entramos en Castellón o vamos a tener muy pocas opciones. Zamora y Oviedo se parecen en que son verticales los dos, van a muchos puntos, aunque Oviedo es más de romperte en uno contra uno», ha continuado en su análisis Iñaki, anunciando que Kovacevic no se vestirá, confiando en que sí pueda estar recuperado el sábado ante Cartagena.

Por último, ha elogiado la progresión de Lucas Langarita -cedido en enero-, jugador al que ya tuvo en Zaragoza y capaz de hacer 28 puntos en la victoria asturiana en Fuenlabrada (93-97).

«Tiene un talento increíble. Es un jugador super completo que en el uno contra uno va por encima de la meda. En el momento en el que madure y tenga una mentalidad de máximo nivel, va a dar ese salto que le falta. Es un portento, con una calidad brutal en el uno contra uno, y luego creo que en el tiro, para esta categoría es muy solvente. Es un jugador que les ha subido el nivel», ha admitido, destacando también la aportación de Steven Verplancken (10,3 puntos de media).