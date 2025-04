Iñaki Martín, contrariado antes de viajar a Oviedo: ¡Algo haremos bien!»

Las últimas cuatro jornadas de competición en la Primera FEB dejan pendiente una plaza de descenso con hasta cinco equipos inmersos en esa carrera por ... esquivarla. Uno de ellos es el Real Valladolid Baloncesto, que en sus últimas apariciones ha dado muestras de ser un manojo de nervios dentro de la pista, con errores impropios de un equipo profesional. Un estado de ánimo que se contagia, y que en la mañana de este martes ha dejado un claro ejemplo en la sala de prensa del polideportivo Pisuerga.

Su técnico Iñaki Martín, especialmente tenso más de 96 horas después de la victoria ante Zamora y menos de 24 antes de visitar Oviedo, ha centrado su discurso en la mejoría de los suyos en el último partido, reivindicando el buen trabajo que vienen realizando sus jugadores.

«Desde que dijimos lo de las ocho finales hemos ganado tres de cuatro, y después de quince jornadas en el cargo es momento de reconocer el nivel de la liga y también el respeto por el resto de equipos, que parece que siempre tienen algo que hace que a nosotros no se nos valore», ha asegurado el técnico del UEMC, echando la vista atrás para pasar facturas de un tiempo a esta parte.

«Recuerdo que el primer día cuando ganamos en Morón, eran los últimos y cualquiera que estuviera en el banquillo iba a ganar, recuerdo que con Castellón era que jugaban muy mal fuera de casa, me acuerdo con Palencia que nos regalaron el partido, me acuerdo con Alicante que son ellos los que nos regalan no ir a la prórroga cuando les llegamos a ganar de 26 puntos, y veo que en Castellón no tenemos mérito, y terminando con Zamora remontando 15 puntos cuando vienen de ganar a Palencia de 7, perdiendo mucho más que que dignamente en Burgos, y perdiendo de dos en Fuenlabrada. ¡Hemos ganado a ese equipo! Y lo hemos hecho con un plan de partido, que parece que no tenemos nunca, y con la baja de Kovacevic», ha apuntado el preparador del UEMC, contrariado por los pocos mimos que recibe su equipo. «Hay que reconocer el trabajo que están haciendo los chicos, sabemos que somos frágiles de mentalidad, pero que hay que dar valor a lo que estamos haciendo y al nivel de esta liga», ha añadido, en una rueda de prensa en la que ha querido pasar facturas. «¿Sin jugar a nada metemos 51 puntos en la primera parte? ¿Se defendió mal? Pues a Zamora le defienden mal en quince jornadas de treinta. Creo que no somos conscientes del nivel de la liga que estamos jugando», ha señalado, sin entrar a señalar a quien iban dirigidas sus palabras. «Vosotros, en general, me estáis ayudando al 90%, ¿qué os voy a pedir? Pero también quiero reivindicar a mis jugadores. Vamos a reforzar a los chicos. No me reivindico a mi, les reivindico a ellos, que son los que las meten», ha comentado, apuntando que «autocrítica la estamos haciendo desde que he llegado aquí y creo que no se nos está dando nada».

«¿Nivel de autoexigencia? Toda porque si no, no vamos a poder ganar partidos», ha matizado, a 24 horas de un partido trascendental en Oviedo, que encadena tres derrotas consecutivas (incluida una en la pista de Cantabria, 80-73).