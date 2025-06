Quique Peral: «Soy plenamente responsable solo de la construcción y ejecución del presupuesto de la 24-25»

Iniciada ya la deconstrucción y posterior reconstrucción del primer club de baloncesto de la ciudad, la semana será generosa en noticias de distinta índole. Este ... miércoles se procederá a la presentación del nuevo proyecto con sus caras nuevas -incluidos los nombres del técnico, director general y algún que otro jugador- y el paso adelante en su implicación de Mike Hansen, pero antes se ha cerrado la última puerta que faltaba por cerrar. La despedida de Quique Peral como director general y máximo responsable de la entidad ha querido poner algunos puntos sobre las íes sobre las dos temporadas en las que ha estado al frente. Una comparecencia, compartida con el presidente Lorenzo Alonso, que también ha dejado sus dudas.

«Son días tristes para el club porque tras la despedida de Pepe [Catalina], ahora toca la de Quique [Peral], dos personas que han dado la vida, en este último caso dándolo todo 24 horas al día con una implicación que no se puede explicar», ha apuntado Alonso Nistal, apoyando la decisión de prescindir de él por la imposibilidad de sostener su nómina, aspecto que ha querido recalcar también el propio Peral.

«Salgo del club debido a la actual situación económica porque mi salario tiene un impacto en la economía, más en las condiciones y categoría que afronta ahora el club», ha iniciado su despedida, subrayando que es necesario un liderazgo en el club antes de hacer balance y referirse a la deuda contraída en los últimos años. «Me voy más que satisfecho y orgulloso de haberlo dado todo, y altamente frustrado de no haber podido hacer más. Llegué con una lista amplia de ideas y no he podido hacer ni la mitad de la mitad. ¿La deuda? Cuando llego -el 1 de agosto de 2023, especifica-, el nivel era del 91,68% con respecto a la deuda que hay en la actualidad», matizando que ese primer presupuesto, el de la 23-24, se lo encontró ya hecho. «Soy plenamente responsable solo de la construcción y ejecución del presupuesto de la 24-25, donde ha habido un control tremendamente estricto y haciendo malabares con la entrada y salida de jugadores», ha añadido, puntualizando algunos aspectos concretos como que el coste del psicólogo que trabajó para el club «fue cero» -«tengo que decir que Félix no cobró ni un solo euro en el tiempo en el que estuvo»-, o el orgullo que siente por el trabajo que se viene haciendo en la cantera. «La cantera es la joya de la corona y el gran orgullo del club, extraordinariamente dirigida por David Enciso. Y aquí tengo cero mérito en la gestión de la cantera porque el día a día no me lo ha permitido. Esa sensación que siempre ha habido en la ciudad de que el club no está bien relacionado con los colegios no es tal. Por lo que he visto y vivido es totalmente lo contrario».

Ampliar El misterio de la deuda y las cuentas en el club La rueda de prensa de despedida de Quique Peral ha dejado dos deudas sobre la mesa. Una, las dos decisiones que hubiera cambiado el director general esta temporada. Y la segunda tiene que ver con la deuda con la que arrancará el club en Segunda FEB. En general, todo lo que tiene que ver con los números y las cuentas del club es un misterio, y da pie a elucubraciones de todo tipo. Son varias las cifras con las que se han especulado, y nadie en el club da el paso de confirmar o desmentir. Tampoco su presidente, Lorenzo Alonso, que también en esta ocasión se ha ido por los cerros de Úbeda para esquivar la pregunta. «Se parte con una deuda avalada por determinados socios de 250.000 euros, y esto nos plantea seguir buscando soluciones», ha asegurado el máximo responsable del club, sin ofrecer tampoco una cifra concreta con la que se afrontará la próxima campaña. «El presupuesto general del club rondará el millón de euros, porque por debajo no es viable. También hay que ver cómo va a responder la masa social», ha añadido.

Peral ha querido poner en valor la calidad humana de los empleados del club. «Soy consciente de los errores cometidos. En el deporte de elite hay mucha presión y mucha exigencia, también mucho ego, y cuando no lo hay es de remarcar, y este es el caso de la plantilla de este club con una calidad humana espectacular, encabezada por el director deportivo Pepe Catalina», ha asegurado antes de entrar en las polémicas afirmaciones realizadas por dos de los jugadores de esta temporada, Egekeze y Shemar Wilson, por el maltrato recibido desde el club.

«No entraríamos jamás en una batalla dialéctica, pero en esta ocasión no podemos mirar para otro lado porque son de extrema gravedad las acusaciones vertidas sobre Pepe Catalina. No lo podemos consentir. Anunciamos que los servicios jurídicos estaban con ello y ya se han concretado las acciones legales que lanzaremos contra estos dos jugadores por estas calumnias, con todas las pruebas documentales para garantizar su defensa», ha subrayado Peral, explicando que, en el caso de Wilson, no se le han pagado los nueve días de mayo pendientes por las innumerables sanciones disciplinarias que acumulaba el jugador. En este sentido, ha mostrado su «ánimo, apoyo y cariño» a la figura de Pepe Catalina, apuntando que «no ha habido ni una sola queja de ningún jugador en todo este tiempo (8 años)».

«Pepe es el mejor director deportivo de España de largo, y todavía aún mejor persona», ha concretado, sin poder contener su emoción en el turno de agradecimientos al mencionar a su familia, agradecimientos en los que ha incluido a Mat Fenaert.

Por último, a Peral se le ha preguntado si cambiaría alguna de las decisiones tomadas en esta temporada, y el ya exdirector general ha asentido sin profundizar ni dar nombres. «Hay dos cosas que hubiera decidido de forma diferente, o al menos mi opinión hubiera sido contraria, pero me vais a disculpar porque no las voy a decir. Es verdad que a toro pasado es muy fácil, pero sí, hay dos situaciones de la parte deportiva que no hubiera tomado», ha incidido.