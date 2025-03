«Sin el dinero de Diputación, tenemos un problema», asegura Quique Peral del UEMC Real Valladolid

Juan J. López Valladolid Martes, 11 de marzo 2025, 19:35 Comenta Compartir

El director general del UEMC Real Valladolid, Quique Peral, salió este martes al paso de las noticias sobre los impagos que acredita el club a la plantilla. Peral admitió estos y los tildó de «problemas de liquidez». «El presupuesto está asegurado, se trata de un problema de tesorería que esperemos solucionar cuanto antes», señaló el representante blanquivioleta que negó que la entidad tenga retrasos con la Seguridad Social.

Parte de los problemas de liquidez, tal y como admitió Peral, vienen motivados por el retraso en la firma del convenio de subvención con la Diptutación de Valladolid. El club sigue esperando una respuesta de la Institución Provincial. «La última respuesta que tuvimos de ellos es que estaban viendo cómo solucionar el tema, y esperemos que la respuesta sea positiva», agregó Peral, que enseguida añadió. «Si no lo es, sí tenemos un problema», en relación a que el club si tiene estimada esta partida dentro del presupuesto de la presente temporada.

«La situación de tesorería es complicada por la deuda que se arrastra del pasado. Si a nivel de tesorería los ingresos se retrasan por algo y no estaba previsto, te provoca esos desajustes que pueden llevar a esta situación. Estamos trabajando en veinte vías diferentes para solucionarlo para que terminen de llegar estos ingresos y si no buscar otras vías».

Dejar de ser Real Valladolid

La presentación de Cele también sirvió para que Quique Peral dejase claras las intenciones de la entidad a corto y medio plazo con respecto a una posible separación del Real Valladolid y volver a ser CB Valladolid. «A ver, si no queda más remedio, pues habrá que hacerlo. Si me preguntas mi preferencia personal a día de hoy, yo quiero seguir siendo Real Valladolid siempre», afirmó. «Nos ayudan en 25 cosas, no solo en aportación económica. Entonces yo claro que quiero y claro que queremos seguir con el Real Valladolid. Si un día no puede ser, pues plantearemos todo lo que sea necesario para continuar sin ellos, es obvio», añadió.

En este sentido Peral también valoró la posibilidad de que el club blanquivioleta desapareciese de la ecuación y la viabilidad del CB Valladolid por separado. «Si dejamos de tener esa aportación económica va a influir. Si somos capaces de generar ese dinero para la temporada que viene equivalente al que ponía el Real Valladolid, seguiremos igual. Si no, pues habrá que hacer ajustes».

Temas

Real Valladolid Baloncesto