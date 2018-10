Y ya van por la cuarta Melisa Correa, durante uno de los últimos partidos de Liga. / Antonio Tanarro El equipo femenino de baloncesto del Restaurante La Alhambra Unami logra una apurada victoria frente al Universidad de Burgos (57-59) EL NORTE Segovia Lunes, 8 octubre 2018, 17:40

Otra victoria más para el equipo femenino del Restaurante La Alhambra Unami de baloncesto. La cuarta. Cuatro partidos, cuatro victorias, esta vez frente al Universidad de Burgos DR Grupo Julián por el apretado marcador de 57-59. Otro triunfo más para seguir en lo más alto, aunque no fuese de los mejores encuentros que ha disputado el conjunto segoviano.

Por lo que la clasificación reflejaba (el rival no sabe todavía lo que es ganar) viajaba el conjunto segoviano con todas las papeletas de traerse el triunfo. Y así fue, aunque con más dificultades de las que podía esperarse en un principio. Y eso que en los primeros minutos, el conjunto de Alicia Alonso tuvo el partido más que controlado. Se fue rápidamente en el marcador (once puntos a su favor). Puede que el error fuese pensar que estaba todo hecho, porque a partir de ahí no fue lo mismo.

El primer cuarto terminó con ventaja del Unami por tres puntos (14-17). Todo se empezó a torcer en el segundo cuarto. Burgos se rehizo no solo en su juego, también en el marcador, mientras el Unami dejó de hacer todo lo que le había dado buen resultado. «Dejamos de trabajar y eso me preocupa un poco», comentó la entrenadora Alicia Alonso. Al descanso se llegó con ventaja en el marcador favorable al conjunto local (41-30, con un parcial de 27-13).

La emoción se mantuvo hasta los instantes finales del encuentro; de hecho, el Burgos tuvo la oportunidad de empatar el partido en su última posesión, pero en esta ocasión la pelota no quiso entrar en el aro. Lo mejor, la victoria. Por el conjunto segoviano jugaron Zúñiga, Solana (1), Matu Peralta (28), Míriam Rollán (22), Dávila (2), Andrés, Melisa Correa (3), Sastre, Alonso, Del Campo (3) y Sanz.