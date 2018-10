Paco García: «Tenemos que agarrar victorias porque nos espera un octubre muy complicado» Paco García, en un partido de pretemporada. / Mingueza El Carramimbre Valladolid debuta mañana en La Coruña ante el Leyma de Gustavo Aranzana con el reto de «minimizar los puntos fáciles del rival» en un inicio de Liga exigente LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Jueves, 4 octubre 2018, 12:41

Se acabaron las pruebas. El laboratorio da paso a la competición, y el Carramimbre Valladolid afronta desde este viernes una temporada ilusionante en la que está llamado a dar un salto de calidad. Un año de experiencia en LEB Oro y, sobre todo, todos los pasos que ha ido dando el club para asentarse en cuanto a estructura interna, mercado, conocimiento de la competición y de los propios recursos han creado un colchón lo suficientemente fiable como para pensar en cotas más altas. Si el curso pasado, pleno de dificultades, se accedió al 'play-off' de ascenso, en este curso el listón no debe mirar más abajo. Eso sí, las circunstancias no serán las mismas, empezando por un sistema de competición que -además de tres descensos-, este año culmina en una 'Final Four' de la que saldrá el segundo ascenso. Allí estarán los llamados, por presupuesto, a liderar la categoría. Y uno de ellos, Paco García no tiene ninguna duda, es el Leyma Coruña. El primer rival del CBC Valladolid (Viernes, 20:45 horas en el Palacio de Deportes de La Coruña) ha cambiado su fisionomía de arriba a abajo con la incorporación de nueve jugadores y una identidad de equipo más joven, físico y dinámico que le convierten en rival directo. «Estará entre los nueve equipos que luchen por el 'play-off' sí o sí. Para ellos es casi una obligación por la plantilla que han diseñado. El Leyma no renuncia a un potencial ofensivo grande con jugadores de una importancia grande. Su 'cinco' suplente, por ejemplo, Araujo, es el titular de Araberri el año pasado. Nosotros mismos hemos tanteado a alguno de sus jugadores este verano y ha sido completamente inaccesible», ha señalado Paco García en la rueda de prensa previa al estreno.

El técnico vallisoletano asegura que su equipo llega al debut «en los parámetros marcados», sin problemas físicos y con la única duda que ha generado las bajas prestaciones defensivas en pretemporada. «Hemos afinado bien y ahora de lo que se trata es de poner los instrumentos en orden para que la orquesta suene bien. Nadie llega al cien por cien. Está claro que vamos a encajar, pero hay que minimizar los puntos que vengan por errores nuestros. Eliminar los puntos fáciles del rival. Es verdad que vamos a jugar más rápido, hay muchos equipos que vamos a correr más este año y esto significa más posesiones, y por eso de lo que se trata es de no conceder puntos fáciles», ha incidido, recalcando que su equipo fue el quinto en anotación en la última temporada.

Por último, Paco García ha hecho especial énfasis en las primeras citas del calendario, «tenemos un inicio complicado con los dos descendidos (Betis y Bilbao), Coruña, Palma,... en las seis primeras jornadas. Tenemos que agarrar victorias porque nos espera un mes de octubre muy complicado».