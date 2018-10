Paco García: «Me parece una atrocidad lo de los tres descensos... y tantas otras cosas» Paco García muestra cara de incredulidad durante un encuentro. / Mingueza El técnico del CBC Valladolid hace público su malestar por los cambios introducidos este año desde la Federación Española de Baloncesto, incluido la desaparición de FEB TV como canal para seguir los partidos LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Jueves, 4 octubre 2018, 13:24

No han sentado nada bien los cambios que se han introducido este año desde la Federación Española de Baloncesto (FEB) para, a priori, revitalizar la competición. Básicamente se reducen a dos las decisiones que han levantado polémica: la segunda plaza de ascenso se la llevará el campeón de una Final a Cuatro en regimen de concentración -teóricamente, por potencial económico, la organizará uno de los grandes que no quede primero en Liga Regular-, y la LEB Oro tendrá este año tres descensos. El primero en quejarse -no es ni será el único- ha sido el técnico del Carramimbre Valladolid, que ha lamentado la falta de información a los clubes que participan en la competición. «Soy tan contrario a las políticas de hechos consumados, creo que las cosas se deben hacer consensuadamente. Y no entiendo el por qué para favorecer la nueva creación de la LEB Plata, se castiga a la LEB Oro con tres descensos. ¿Eso qué significa? Que el discurso del año pasado de conseguir doce victorias para salvarnos no nos vale, nos vamos a tener que ir a trece, catorce,... cuando el año pasado con quince jugamos 'play-off'. Imagínate la diferencia entre quedar noveno y descender, son dos victorias. Me parece una atrocidad eso y tantas cosas que estoy viendo alrededor de la LEB Oro. Como espectador no lo acabo de entender», se ha lamentado.

El segundo de los motivos de su malestar, y el de tantos y tantos aficionados, tiene que ver con los derechos de imagen y la supresión de un canal como FEB TV que retransmitía los partidos de la LEB Oro. «Mi opinión como aficionado al baloncesto es que no entiendo que se lleve años fidelizando a un público a través del FEB TV, favoreciendo que la gente pueda seguir la competición en ese canal, y que de repente se vaya al garete y que no haya posibilidad de que se puede ver a tu equipo. En mi casa nos hemos juntado amigos para ver partidos. No sé si sale tan barato eliminar ese potencial cliente que ve la Liga LEB Oro y deja de ver el fútbol. Me parece ridículo. Y hablo como aficionado al baloncesto», ha matizado antes de exclamar: «¡Cómo les explico a mis padres cómo pueden ver un partido en abierto este año!».

Por último, colea todavía la polémica de las 'Ventanas Fiba' que se lleva jugadores para partidos internacionales. «La ACB que está en guerra con Fiba resulta que para la competición, la Liga Femenina también para, y sin embargo la LEB no para con las 'Ventanas Fiba'. ¡Qué fuerza tiene que tener el baloncesto para que a pesar de las zancadillas que se pone el baloncesto, siga siendo el deporte que es», se ha lamentado. En este caso en concreto ha sido el club, con la experiencia del curso pasado, quien ha afinado en sus contratos con los jugadores susceptibles de ser llamados por sus selecciones para que este extremo no les afecte. O lo que es lo mismo, se habló con ellos para que renuncien a acudir a las convocatorias con sus selecciones en caso de ser llamados.