El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El técnico David Barrio, durante el tiempo muerto de un partido. UEMC Valladolid
Baloncesto

Cinco de cinco para un sólido UEMC Valladolid

El conjunto vallisoletano logra su quinta victoria consecutiva tras imponerse al Círculo Gijón Baloncesto

Nacho Díaz/ADG

Gijón

Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:30

Comenta

El UEMC Valladolid Baloncesto sigue sin encontrar quien le frene. Junto con el Coto Córdoba pasa por ser el único invicto de la competición al ... lograr su quinta victoria consecutiva tras vencer por segunda vez esta temporada al Círculo Gijón Baloncesto. Mientras que la primera vez que las ardillas triunfaron sobre el cuadro de Nacho Galán lo hicieron en la Copa de España, en este caso fue en una fase regular liguera que está sonriendo a los discípulos de David Barrio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico
  2. 2 Persecución a gran velocidad entre Arroyo de la Encomienda y Valladolid capital
  3. 3 Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar
  4. 4 Estas son las once mejores tapas de barrio de Valladolid, y la ganadora es...
  5. 5

    Los vecinos de un portal del centro de Valladolid temen vivir con un pirómano
  6. 6 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  7. 7

    Los sondeos internos anticipan un voto muy fragmentado en Castilla y León
  8. 8

    Mantería despide a un comercio histórico y mantiene cinco locales a la espera de nuevos negocios
  9. 9 Un ciervo se cuela en un aparcamiento del casco antiguo de Zamora
  10. 10

    Fran Pahino: «Lo mejor del bar Mystic es su ambiente de amistad y camaradería»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cinco de cinco para un sólido UEMC Valladolid

Cinco de cinco para un sólido UEMC Valladolid