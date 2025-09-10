Pau Isern llega a Valladolid para «seguir creciendo» como jugador «en un proyecto ambicioso»

El nuevo proyecto del CB Ciudad de Valladolid en la Segunda FEB nos irá descubriendo con el paso de los días los mimbres con los ... que pretende recuperar su espacio en el baloncesto español. Después de ocho años paladeando los atractivos que ofrece la segunda categoría, todo lo que se está empezando a construir es nuevo y desconocido para el gran público.

Y de las piezas sobre las que se debe levantar un nuevo equipo, hay dos puestos que, sobre el papel, están bien cubiertos. Uno de ellos es el de '5', con la pareja Taiwo-Fares Ochi, y la otra posición es la de la dirección, con dos bases puros como Pau Isern y Pablo Marín. La prueba en Medina de Rioseco el pasado viernes confirmó este extremo, y la primera presentación este miércoles ratificó que, además, que el equipo estará en buenas manos.

Pau Isern (San Feliú de Llobregat, 2001), cabeza amueblada, está llamado a liderar una plantilla extraordinariamente joven y, por lo tanto, necesitada de sensatez y un punto de madurez. «Contratamos un líder que puede jugar de '1' y de '2', con mucha personalidad y capacidad para entender el juego», asegura Paco González, nuevo director general del club, en la presentación de un jugador que cuenta con estudios medioambientales y habla inglés y alemán, además del catalán.

Isern, tal y como ha explicado, llega procedente de León para seguir dando pasos en su trayectoria deportiva. «A nivel individual, sobre todo, quiero disfrutar jugando y crecer como jugador, sentirme bien, tener minutos y estar en un club donde me dan todas las facilidades posibles para seguir mejorando como jugador. Este es un proyecto ambicioso», señala, apuntando que el equipo se encuentra en pleno periodo de «crear sinergias para estar lo antes posible bien para ganar partidos».

Ampliar Paco González, Pau Isern, y Ramón Zayas, de Grupo Aspasia. Iván Tomé Grupo Aspasia cumple sus primeros diez años de la mano del club de baloncesto La presentación del base catalán Pau Isern ha servido también para confirmar la renovación del acuerdo con uno de sus principales patrocinadores, y pieza básica en la última década. Grupo Aspasia cumple diez años muy cerca del baloncesto en Valladolid, antes en las buenas y ahora también en los peores momentos que atraviesa el club. «A todos nos gusta estar en los buenos momentos, pero es ahora cuando hay que estar de verdad. Ya es el décimo año que estamos con el club, y hay que decir que somos el club. Desde luego que vamos a seguir muchos más, este año con mayor motivo al ser un año de reseteo», ha apuntado Ramón Zayas, director de marketing, comunicación e innovación de Aspasia, además de mano derecha de Lorenzo Alonso Nistal.

Formado en Hospitalet, Pau Isern destacó el último curso en la Cultural y Deportiva Leonesa, donde promedió 10,2 puntos, 3,6 asistencias, 2,2 rebotes y 10,7 de valoración en la Segunda FEB. «El nivel de la liga está subiendo cada vez más. Se está produciendo un efecto escalera, de manera que si los equipos top de Primera FEB están fichando al nivel de ACB, si miramos abajo es igual. En nuestro caso se ha hecho un equipo muy sólido, en todas las posiciones tenenos capacidad para defender a bastante nivel. En esta categoría hay un puesto que marca diferencias, que es el '5', y ahí lo tenemos bien cubierto», analiza, subrayando que, en una competición tan larga como es la Segunda FEB, cualquier detalle te aúpa dos puestos o te relega a una eliminatoria sin factor cancha favorable.

«Este grupo (Este) es un poco lucha entre todos, el año pasado la diferencia del 3 al 7 fueron dos partidos y 'average', por eso la clave es estar arriba y tener resultados contra los equipos indicados», comenta Isern, que analizando los proyectos que se están diseñando en otras plazas, considera favoritos a equipos como «Sevilla, Morón o Azpeitia», olvidando a Cáceres y destacando que, como León hace un año, también habrá sorpresas. «No había expectativas y acabamos terceros», apunta.

Por último, Isern ha defendido la decisión de las jóvenes promesas del baloncesto español, que están optando por continuar su formación en Estados Unidos en lugar de buscarse un hueco en las ligas nacionales. «Si yo tuviera su edad y me ofrecieran ir a estudiar una carrera, y encima cobrar un buen dinero, lo haría sin duda y me iría cien por cien. La federación lo que tiene que hacer es buscar una liga más atractiva, aunque es verdad que ya van tarde», ha espetado con rotundidad el base catalán en su presentación.