El UEMC tapa la primera gotera tras el sí de Ponferrada a jugar en su casa y no en Pisuerga

Y la Clínica Ponferrada SDP dijo sí. Y el UEMC Valladolid respiró -y el Ayuntamiento, por ende- ante la crisis abierta por las goteras del ... Pabellón Pisuerga, que obligaron a suspender el encuentro ante la Cultural Leonesa el pasado sábado, y que amenaza con repetirse a corto y medio plazo. «Buscamos que Ponferrada nos cambie el orden de los partidos, y podamos jugar allí en vez de en Pisuerga», admitió este viernes Lorenzo Alonso, presidente del CBC Valladolid pocos minutos antes de que el club berciano diese el OK al cambio.

Era el primer parche a una situación que tiene al primer equipo de baloncesto vallisoletano «jugando al tetris para entrenar», tal y como admite su técnico, David Barrio, ante las goteras que marcan la pista principal de Pisuerga, pero también del frontón del recinto, donde la otra pista de baloncesto se encuentra tomada muchos días por las toallas y las papeleras para evitar que el agua se acumule.

La Fundación Municipal de Deportes, dependiente de la Concejalía de Deportes, ya ha aprobado la actuación para implantar una pintura plástica que parchee la gotera que condiciona el juego en la pista central, y que obligó a la suspensión del choque liguero ante los leoneses hace siete días y ya amenazó el partido de Copa ante el Movistar Estudiantes. La misma que casi obliga a supender el partido con el Alega Cantabria la pasada temporada.

Ahora, tras la primera suspensión, el Ayuntamiento ha accedido a acometer la obra de la cubierta del polideportivo, valorada en más de un millón de euros, pero que en el mejor de los casos se podría iniciar en febrero del próximo año con una dilatación de las obras de cuatro meses. De momento, en el club no quieren correr tanto y piensan en esa actuación de urgencia, en esa pintura que no se puede aplicar hasta que deje de llover y que aplaza la propia actuación.

Este fin de semana el equipo juega en Gijón, el domingo, a las 19:00 horas, y el problema se aplazará una semana, por lo menos en lo relativo a la oficialidad de la competición. Es ahí donde el UEMC respira, al haber logrado dos semanas más de margen para que se pueda aplicar la pintura, al cambiar el partido previsto en Pisuerga para el sábado 15, para jugar en el Pabellón Municipal Lydia Valentín, el domingo 16, a las 19:00 horas.

«Nos da margen para que se pueda acometer la pintura, y ver si deja de llover», explicó el máximo representante del club pucelano, que también admitió que la entidad busca soluciones junto a la Fundación Municipal de Deportes para jugar en otro polideportivo de la ciudad, en el caso de que las soluciones de urgencia no cristalicen, con preferencia por Huerta del Rey, pero con los problemas que habría con la pista, con la Asobal, y la necesidad de montar una sobre la actual, además de no contar con canastas reglamentarias.

La otra solución pasa por el Polideportivo Pilar Fernández Valderrama, pero la capacidad del mismo dejaría a buena parte de los socios del club a quedarse sin asiento, por las pequeñas dimensiones del mismo. «Nuestra casa es Pisuerga, pero mucho más allá de que sea el lugar donde jugamos. Es donde tenemos todo», valoró el entrenador, David Barrio, que reconoció los problemas a los que se está enfrentando el equipo para entrenar de manera profesional. «Solo puedo destacar la actitud de los jugadores», concluyó.