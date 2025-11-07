El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Toallas y lonas para limpiar el agua caída en la pista central de Pisuerga. A MAR GARCÍA

Segunda FEB

El UEMC tapa la primera gotera tras el sí de Ponferrada a jugar en su casa y no en Pisuerga

El club berciano accede a cambiar el orden de los partidos y dar más tiempo a que se pueda acometer la actuación de urgencia en el polipodertivo vallisoletano

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:32

Y la Clínica Ponferrada SDP dijo sí. Y el UEMC Valladolid respiró -y el Ayuntamiento, por ende- ante la crisis abierta por las goteras del ... Pabellón Pisuerga, que obligaron a suspender el encuentro ante la Cultural Leonesa el pasado sábado, y que amenaza con repetirse a corto y medio plazo. «Buscamos que Ponferrada nos cambie el orden de los partidos, y podamos jugar allí en vez de en Pisuerga», admitió este viernes Lorenzo Alonso, presidente del CBC Valladolid pocos minutos antes de que el club berciano diese el OK al cambio.

