Edu Arqués, refuerzo para el juego interior del UEMC Valladolid

Edu Arqués refuerza el juego interior del UEMC Baloncesto Valladolid y lo hace gracias a la aportación económica y el esfuerzo de Grupo Aspasia. El interior barcelonés, ala-pívot de 2.02 metros, cumple con un perfil idóneo puesto que conoce a la perfección la categoría tras seis temporadas disputadas en Segunda FEB. Coincidió con David Barrio en su etapa en el Sant Antoni de Ibiza, y con Iñaki Ordóñez y Sam Taiwo también. «Un perfil idóneo, cuya adaptación será rápida y que llega a Pisuerga para ayudar y sumar», valoran desde el club de Pisuerga.

Eduard 'Edu' Arqués (12 de julio de 1994 – Barcelona) es un ala-pívot de 2.02 metros, con presencia en la pintura, habilidad para rebotear, jugar cerca del aro y también abrirse para amenazar con su tiro de media distancia. Aguerrido en defensa y sólido como demanda el UEMC Baloncesto Valladolid, el interior catalán es un hombre de equipo, contrastado en la liga, muy bueno tácticamente, con dotes de liderazgo y su poderío físico dotará de músculo al juego interior morado para sumar puntos y rebotes.

Sus primeros pasos los dio en el SESE Santa Eulàlia, club donde inició su formación desde niño. Más adelante completó pasó un año en la prestigiosísima cantera del FC Barcelona y otros dos en el Joventut de Badalona, cerrando sus años Junior en dos de las mejores escuelas baloncestísticas del país. Posteriormente regresó a su equipo de origen, SESE, y una campaña más en Sant Josep de Badalona.

El salto al baloncesto profesional español lo da en la 2014/2015 y en el CB Cornellá de Liga EBA, categoría en la que milita un curso más con el CB L'Hospitalet y donde logra el ascenso. En verano de 2016 llega por primera vez a la LEB Plata, actual Segunda FEB y categoría en la que compite el UEMC Baloncesto Valladolid, para disputarla a caballo entre el Torrons Vicens y el CB L'Hospitalet. Fueron sus primeros pasos en una división en la que se ha convertido en experto con el paso de las temporadas.

Más tarde regresa a la tercera división del baloncesto patrio, pero tras ofrecer un muy buen rendimiento inicia un periplo de tres temporadas en el extranjero para sumar más bagaje de élite a su experiencia profesional. Alemania, Inglaterra y de nuevo el país teutón fueron sus destinos con el VFL Astrostars Bochum, los Manchester Giants y los White Wings Hanau, disputando un curso con cada uno de ellos.

Tras su etapa en el extranjero, Edu Arqués regresa a España pleno de madurez y en las filas del CB Cornellá de LEB Plata para seguir sumando partidos en la categoría. Con el conjunto cornellanense completa dos campañas y en el CB Prat, una más, la 2023/2024. Ese verano aterriza en el CB Sant Antoni de David Barrio, donde coincide con el actual técnico del UEMC Baloncesto Valladolid en una campaña clave para confirmar su llegada ahora al Pisuerga.

Para el presente curso, Edu Arqués inició la temporada en el Spanish Basketball Academy de la Conferencia Oeste y de Jaan Puidet, pero ahora se incorpora al UEMC Baloncesto Valladolid para reforzar el juego interior. El jugador catalán aterrizará en Pisuerga esta misma semana, será presentado ante los medios de comunicación el viernes y estará disponible para la visita de los morados al Círculo Gijón (domingo, 19.00 horas).

