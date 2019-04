Una APP permite a los usuarios comprar comida barata que le sobra a los restaurantes La aplicación, ya implantada en Salamanca, busca reducir los alimentos que acaban en la basura y combatir sus consecuencias para el medioambiente EL NORTE Valladolid Lunes, 22 abril 2019, 14:39

Uno de cada tres alimentos acaba en la basura en el mundo. Solo en España se tiran casi ocho millones de toneladas de comida cada año y somos el séptimo país de la Unión Europea que más alimentos desperdicia.

Además de ser una pérdida de dinero, tirar la comida a la basura es perjudicial para el medioambiente, debido a la emisión de CO2.

Para reducir el desperdicio de comida, Too Good To Go permite a muchos restaurantes vender la comida que les sobra a un precio más bajo. Es una aplicación móvil en la que los locales ofertan la comida de su carta que les sobra a un precio mucho menor.

Too Good To Go es un movimiento que está luchando contra el desperdicio de alimentos en Europa. Esta iniciativa se materializa en una app móvil a través de la cual se facilita a establecimientos como restaurantes, hoteles, supermercados, panaderías, entre otros, la posibilidad de vender su excedente diario de comida y que los usuarios puedan comprarla a precio reducido.

La aplicación se lanzó en España el pasado mes de septiembre y ya cuenta con más de 230.000 usuarios y más de 800 establecimientos colaborando en once ciudades españolas, entre ellas, Salamanca, la única capital en Castilla y León.