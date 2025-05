Entrepinares plantea demandar a una empresa belga por relacionarla con un brote de listeria

La alerta sanitaria europea ha corrido como la pólvora este martes entre los medios de comunicación al hacerse eco de la detección de 'Listeria Monocytogenes' ... en un queso manchego presuntamente elaborado en España. Una noticia que afecta directamente a la marca Entrepinares al haber asegurado la distribuidora belga Cordier Food Group que ha detectado la presencia de esta bacteria en un lote de quesos denominado 'Manchego Entrepinares', bajo la marca del mismo nombre. Asimismo, el grupo belga ha ordenado su retirada de los lineales y ha pedido a los clientes que no lo consuman y lo devuelvan al punto de venta.

«Esta noticia es completamente falsa, no tenemos nada que ver, no sale de nuestra producción. Vendemos a Bélgica sí, pero ni siquiera vendemos a ese cliente, no tenemos relación comercial con ellos. Esta distribuidora ha puesto nuestro nombre y tenemos que averiguar por qué y está haciendo daño a la marca», asegura Roberto Cabezas, director de personas y comunicación de Quesos Entrepinares.

Por este motivo, la empresa iniciará todas aquellas acciones legales que mejor convengan en su defensa frente a un uso no autorizado de su marca que abrió su primera fábrica en Valladolid. «Estamos viendo ahora de qué forma nos podemos defender ante esa apropiación indebida de la marca, porque se trata de un producto que no tiene nada que ver con nosotros, de hace un mes e inexistente ya y queremos saber el por qué han puesto nuestro nombre», añade Cabezas, quien puntualiza que «la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ni siquiera ha lanzado un comunicado porque no existe tal alerta, solo que los medios se han hecho eco directamente sin contrastar».

Desde la página web han emitido un comunicado y han pedido a los medios que rectifiquen «una noticia falsa». Aseguran además la revisión exhaustiva de nuestros registros, procesos y lotes de los que afirman «con total certeza» que no se corresponde con ninguna de nuestras elaboraciones.