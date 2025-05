Localizan en Madrid el segundo Audi Q7 robado en Medina del Campo

Lleno de barro, con el cableado «destrozado» y manipulado y sin estar rociado de polvo de extintor. Así ha aparecido en la madrugada de este ... martes el segundo Audi Q7 en cuestión -con matrícula de la serie GMK- que el pasado jueves fue sustraído en Medina del Campo. En concreto, según confirma su propietario, el vehículo de alta gama ha sido localizado en las inmediaciones de la localidad madrileña de Alcorcón por agentes de la Policía Nacional y, más tarde, trasladado al depósito.

«Han roto todo el cableado, pero no han hecho ningún alunizaje porque aparentemente, por fuera, está bien», señala su dueño, al tiempo que se muestra confiado en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado den lo antes posible con quien o quienes le sustrajeron el coche en la madrugada del pasado día 15, cuando estaba aparcado en una calle de Medina del Campo.

Antes de trasladarlo al depósito municipal para que su dueño pueda recuperarlo, la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía ha analizado cada rincón del turismo en busca de posibles pistas sobre los autores, ya que al no haber vaciado el extintor en el interior del vehículo (método que sí emplearon con el otro Audi Q7 robado y que fue recuperado al día siguiente en León, cuando lo abandonaron tras cometer dos golpes en la provincia leonesa y en Benavente) podrán obtener posibles huellas.

Las principales hipótesis que barajan los agentes es que los autores tenían previsto llevar a cabo más delitos con este coche, puesto que no estaba en aparente estado de abandono, con tan solo unos rozones en la carrocería y el interior lleno de barro, ni se había utilizado un extintor para borrar posibles pistas sobre su identidad. «Lo que más me tranquiliza es saber que está fuera de la circulación y que no se van a cometer más delitos con él», asegura el propietario, que se muestra «agradecido» por la labor de difusión llevada a cabo durante estos días hasta dar con su Audi.

Fue precisamente en ese segundo Audi Q7, el que ha aparecido en la madrugada de este martes, el que utilizaron los asaltantes para huir después de desvalijar al menos dos negocios de Onzonilla (León) y el municipio zamorano de Benavente. Presumiblemente, en esta localidad hicieron un alto en el camino para, seguidamente, continuar con su viaje por la autovía de La Coruña (A-6) de regreso a Medina del Campo.

Allí, en una estación de servicio del mismo municipio en el que sustrajeron 24 horas antes los dos Audi, un testigo vio cómo cinco encapuchados paraban en la gasolinera (de autoservicio) para repostar y regresar de vuelta a la A-6 para proseguir su huida hacia el sur (camino de Arévalo). El testigo, que reconoció el vehículo, avisó a la Guardia Civil y los agentes movilizaron varias patrullas para salir en su búsqueda por la A-6. No lo consiguieron. Los delincuentes lograron finalmente escabullirse. Las fuentes consultadas, eso sí, apuntan a que antes de esfumarse pudieron realizar un nuevo alto en Arévalo. Allí, al parecer, investigan otro robo cometido durante la misma madrugada. El segundo Q7 no pudo ser entonces localizado.

La frenética noche de robos de los delincuentes a bordo, inicialmente, de los dos Q7 y de una furgoneta (también, al parecer, robada), se saldó con el asalto a una tienda de bicicletas de Onzonilla, un municipio situado al sur de León, y a una perfumería de Benavente -los perfumes son un producto muy cotizado por los ladrones por su fácil salida en el mercado negro-. En el caso del robo al comercio de Onzonilla, los delincuentes accedieron al mismo por el expeditivo método del alunizaje, es decir, empotrando el Q7 que abandonaron después. Lo que explicaría los graves daños que presentaba el vehículo. Después cargaron el voluminoso botín -una veintena de bicis- en la furgoneta blanca con la que también utilizaron los autores.

Parada a repostar

El asalto en León ocurrió en torno a las tres de la madrugada del viernes. Desde Onzonilla, ya en un solo Audi, los delincuentes cubrieron los 170 kilómetros de regreso -de camino asaltaron presumiblemente la perfumeria de Benavente- a Medina del Campo para parar allí a repostar y proseguir después su huida, sin salirse de la misma autovía, al parecer, rumbo a Arévalo (Ávila), a otros 69 kilómetros del municipio vallisoletano en el que todo comenzó durante la madrugada anterior.

Estos dos robos se suman a la oleada de robos de modelos alemanes, en su mayoría BMW y algún Seat, registrada en las últimas semanas tanto en la capital (Delicias) como, sobre todo, en distintos pueblos de la provincia (Arroyo, Rueda, Simancas y Aldemayor). Con la sustracción de los dos Audi Q7 en Medina del Campo son, al menos, nueve los robos e intentos de sustracción de coches en Valladolid en los últimos quince días.

Fuentes de la investigación apuntan a que en algunos casos anteriores no lograron situar dichos vehículos en la comisión de asaltos posteriores a negocios. Uno de ellos, al menos, fue quemado posteriormente en Arroyo de la Encomienda.