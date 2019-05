La Fundación Emilio Moro y la asociación de El Langui, unidos por una vida sin barreras José Moro, El Langui, y algunos integrantes del equipo Leganés Genuine. / El Norte Organizaron una visita para jóvenes en riesgo de exclusión social al estadio de fútbol del Club Deportivo Leganés EL NORTE Valladolid Miércoles, 8 mayo 2019, 14:21

La fundación solidaria de Bodegas Emilio Moro, presidida por José Moro, y la asociación cultural liderada por el rapero Juan Manuel Montilla Macarrón 'El Langui' han organizado una visita para jóvenes en riesgo de exclusión social al estadio de fútbol del Club Deportivo Leganés. l objetivo de dicha iniciativa, pistoletazo de salida del acuerdo de colaboración entre la Fundación Emilio Moro y 'A mí no me digas que no se puede', es fomentar la práctica del deporte como alternativa de ocio saludable entre los menores de los barrios más desfavorecidos

La Fundación Emilio Moro fue fundada en 2008 por Emilio Moro, impulsor de la bodega que lleva su nombre y que hoy es una de las empresas más prestigiosas de la Ribera del Duero. A lo largo de estos años y bajo el lema 'el vino ayuda al agua', la Fundación ha centrado sus esfuerzos en el desarrollo de diversas iniciativas destinadas a proporcionar el acceso de agua potable a las zonas con mayor carestía del mundo, destacando la implementación de un programa de agua segura en las escuelas de los estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca. Pero los esfuerzos de esta entidad apuntan también hacia otros objetivos, como la formación e integración de niños y jóvenes en riesgo de exclusión social. En este sentido, José Moro anunció ayer en rueda de prensa que durante el próximo año la institución que preside colaborará estrechamente con 'A mí no me digas que no se puede', una asociación sociocultural creada por el rapero Juan Manuel Montilla Macarrón 'El Langui' que trabaja en la creación de una oferta de ocio saludable para los menores de los barrios más desfavorecidos.

El compañerismo, la empatía hacia los demás, el respeto, el esfuerzo, el espíritu de superación y la autoconfianza para afrontar situaciones de adversidad son algunos de los valores que defienden y comparten la Fundación Emilio Moro y A mí no me digas que no se puede. Dos instituciones que, según anunciaron ayer sus responsables, colaborarán durante el próximo año en el desarrollo conjunto de diversas iniciativas. La primera de ellas tuvo lugar ayer por la tarde y consistió en la organización de una visita guiada al Estadio Municipal de Butarque para un grupo de jóvenes en riesgo de exclusión social en la que estuvieron acompañados por dos de los jugadores del Club Deportivo Leganés: Unai Bustinza y Javier Eraso.

En la rueda de prensa previa al acto, José Moro señaló que «A mí no me digas que no se puede representa los valores de nuestra Fundación y por eso nos hemos involucrado en su causa; mi amigo Langui siempre ha peleado y se ha esforzado por saltar obstáculos y poder disfrutar de una vida sin barreras». Y añadió: «Con esta primera iniciativa conjunta queremos dibujar sonrisas entre los más pequeños, en niños en riesgo de exclusión que no tienen medios propios para disfrutar de acciones cotidianas como pertenecer a un club de fútbol de barrio y que hoy van a poder cumplir un sueño visitando las instalaciones del estadio y conociendo a algunos de sus ídolos. Creemos que aprender a jugar en equipo ya es saltar una barrera importante para defenderte en la vida y queremos fomentar la práctica del deporte entre los menores como una alternativa de ocio saludable». Además, tanto José Moro como 'El Langui' agradecieron el apoyo del Club Deportivo Leganés y su constante implicación con las causas sociales «demostrando que realmente son un equipo de primera y no solo por los méritos deportivos».