El ciclo Crianzas Escénicas vuelve a Pagos del Rey Museo del Vino por tercer año consecutivo Sala de barricas de la bodega y museo Pagos del Rey, en Morales de Toro. / FRAN JIMÉNEZ El ciclo arranca el 16 de noviembre con The Pop Art Trío que presentarán un tributo a The Beatles EL NORTE Valladolid Martes, 16 octubre 2018, 13:12

La programación cultural de Pagos del Rey Museo del Vino, ubicado en Morales de Toro (Zamora), continuará tras el exitoso programa de vendimias, con una nueva edición del ciclo Crianzas Escénicas. Pensado como un maridaje cultural entre las artes escénicas y el vino, el proyecto arrancó en 2016 con teatro, danza, magia y música. Antes de las actuaciones, que se desarrollan en la sala de barricas, los participantes pueden degustar un vino de la bodega y continuar con su disfrute durante las representaciones.

El ciclo arranca el 16 de noviembre a las 21:00 horas con The Pop Art Trío que presentarán un tributo a The Beatles. Las versiones de The Pop Art Trío cuentan con cierta originalidad manteniendo la esencia de los temas en una formación que fusiona el pop y el clásico. El formato es de piano de connotaciones de jazz, una voz que proviene de la canción de autor fusionada con un estilo 'indie' anglosajón, además de un violoncello eléctrico que aporta equilibrio al conjunto. Se trata un paseo musical con un tributo especial a la obra de John Lennon y George Harrison y el tándem Lennon – McCartney.

El 23 de noviembre a las 21:00 horas, la Compañía de Carmen Ledesma, con la artista invitada Alicia Almeida, traerán su 'Noche Flamenca' hasta Pagos del Rey. Toda la magia del flamenco sobre las tablas de la sala de barricas, con una formación de cantaor, guitarrista, percusionista y las bailoras Carmen Ledesma y Alicia Almeida. El espectáculo repasará todos los palos del flamenco bulerías, alegrías, tientos, tangos, caracoles y sevillanas.

Un de los platos fuertes del ciclo llegará el 30 de noviembre, a las 21:00 horas, de la mano de Rubén Pozo. En formato dúo y acústico, se subirá al escenario del Museo del Vino una de las figuras históricas del rock and roll de nuestro país. Tras más de 25 años de carrera musical y habiendo pertenecido a bandas icónicas como Buenas Noches Rose o Pereza, en el año 2012 emprendió su carrera en solitario, con la que lleva ya tres álbumes publicados. El último de ellos 'Menos es más', da nombre a la gira con la que llega Morales de Toro.

Cerrará el ciclo Diego Galaz el 1 de diciembre, a las 12:00 horas, en el concierto familiar del ciclo, que se celebra el primer sábado de diciembre por la mañana para que todos los miembros de la familia puedan disfrutarlo. El espectáculo musical infantil y familiar Violines, Serruchos y otros instrumentos mágicos es un divertido y didáctico concierto disfrutando y descubriendo algunos de los artilugios musicales más increíbles de la historia como violín, rabel, stroviol, fonoviolín, guara cu goarna, cucharas, sartenes, almirez, conchas, mandolata, mandocubo, guimbrik, mandolina, silbido, ukelin, violín de agua, violín bufanda, serrucho, theremin y loops.

Las entradas para todos los espectáculos están a la venta en entradasgo.com y en la recepción de Pagos del Rey Museo del Vino. Se puede consultar toda la información en www.pagosdelreymuseodelvino.com

Una antigua cooperativa

El Museo del Vino Pagos del Rey está situado en Morales de Toro (Zamora), a unos 8 kilómetros de la ciudad de Toro, en la antigua cooperativa Virgen de las Viñas transformada en un gran proyecto museográfico dedicado a la difusión de la cultura, historia y tradición del vino que nos transporta a un mundo mágico y lleno de emociones.

Este museo del vino de Pagos del Rey en Toro es fruto de la pasión por el vino y su cultura de la familia Felix Solis. El grupo Felix Solis Avantis al que pertenecen las marcas Pagos del Rey y Félix Solís exporta vinos a más de 115 países con sus diferentes marcas.