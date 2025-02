Ana Morgade, en el combate de improvisación en el Calderón

Victoria M. Niño Valladolid Martes, 4 de febrero 2025, 13:48 Comenta Compartir

Tercera edición del 'combate' de improvisadores profesionales en el Teatro Calderón, el día 16, y tercera edición de la Liga escolar de improvisación, con la participación de 185 estudiantes hasta el próximo junio.

El III Match Internacional congregará a diez profesionales de Portugal, Colombia y Argentina, además de los nacionales, entre los que estará Ana Morgade y Saúl García, miembro del equipo del Impro Valladolid. Divididos en dos equipos, con Ignacio López como árbitro, competirán con sus improvisaciones marcadas por los deseos del público. Casi 90 minutos de intercambio de energía en la sala principal y de relación entre el patio de butacas y el escenario de la sala principal que, en su versión amateur, llena la sala Delibes del Calderón cada domingo.

El espectáculo del Match de impro comenzó en Canadá hace 40 años, con Bob Wilson, el hoy célebre director teatral, entre sus practicantes y defensores, como apunta Berta Monclús, la «adalid» de esta técnica en Valladolid. «Colaboramos con ella en espectáculos del TAC y en el festival Impro. Este proyecto casa muy bien con nuestra idea para el Teatro Calderón de no ser solo un espacio de exhibición sino también para crear comunidad, en la línea de las 'Naves', que cumplen diez años», explica Viteri, director del coliseo. «Nos permite acercarnos a otros lugares como los centros de secundaria».

Ocho colegios e institutos están implicados en esta edición en la que 'juegan' 185 participantes, divididos en nueve grupos. Una hora semanal de clase, a cargo de Ernesto Zuazo, además de los actores citados, les abre la puerta a perder la timidez, a crear juntos y a desarrollar la «inteligencia emocional, esa con la que no puede competir la inteligencia artificial», apunta Monclús. Zuazo constata con cada grupo el avance a través de tres etapas; «una primera de conocimiento, de mostrara que es un juego en el que importan sus ideas, sus ganas de participar, y los reticentes al comienzo, al ver el avance de sus compañeros, se suman enseguida. El trabajo de cada día va demostrándoles que es una elección suya el ser creativos, que se pueden equivocar y no pasa nada, que si no arriesgas, no hay nuevas ideas. Es muy gratificante verles mirarse a los ojos y notar el chispazo de algo nuevo». Zuazo recuerda que son los jóvenes los que están más cerca del concepto de comunidad, donde lo colectivo es lo importante y se «dan cuenta de la fuerza de la creatividad compartida. Luego a medida que nos hacemos mayores, la individualidad crece».

Irene Carvajal, concejala de Educación y Cultura, subrayó el espíritu del Impro como actividad que «fomenta formar equipo para algo positivo» entre los jóvenes, que «les une para sacar lo mejor de cada uno».

