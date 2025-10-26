Niñas con cicatriz

El título de la magnífica película que ha presentado en Seminci Romane Bohringer es prestado. Pertenece al libro que escribió Clémentine Autain. Este ha sido ... otro de los gestos que ha tenido la actriz y cineasta francesa para subrayar la semejanza de sus historias personales. No solo por el dramático hecho de que sus madres no vivan, sino porque ambas hijas padecieron su abandono.

'Tell her i love her' Directora: Romane Bohringer.

Intérpretes: Romane Bohringer, Clémentine Autain, Eva Yelmani, Josiane Stoléru. Francia. 92'



La madre de Clémentine era una aspirante a actriz que no supo compaginar sus sueños, su vida desordenada y sus adicciones con el amor rutinario y disciplinado que demandaba el cuidado de su hija. Romane, por su parte, apenas conoció a la suya, aunque descubrió con el tiempo que además de abandonarla a ella también había dado en adopción a unos gemelos con los que acabará manteniendo una relación que podría considerarse fraternoamistosa.

La película revisa la vida de Clémentine y de Romane; esparce recuerdos, opiniones y preguntas que no siempre reciben respuesta. Y a pesar del dolor, que no maquilla ni edulcora el reproche a ambas progenitoras por sus errores, también las rehabilita y se compadece de ellas y de sus destinos.

Aunque solo con los testimonios de ambas y de las personas cercanas que conocieron a sus madres habría sido suficiente para conmover al patio de butacas, Romane ha sabido convertir esta parte sustancial de su vida en una película de «autoficción» donde la verdad de los testimonios se entrelaza con la recreación, la interpretación y el juego.

'Memory' Directora: Vladlena Sandu.

Intérpretes: Amina Taisumova, Selima Agamirzaeva, Vladlena Sandu. Francia / Países Bajos. 98'.

Es de agradecer este empeño por convertir las sombras de la vida en reflexiones luminosas a través del cine, cosa que también ha logrado con su brillante hechizo Vladlena Sandu, otra niña herida por la separación de sus padres, por el desarraigo y por la guerra. 'Memory' es un audaz trabajo de reconstrucción, una terapia compartida, un juguete escénico, un rompecabezas. A pesar de hurgar en sus propias heridas, la cineasta nacida en Crimea ofrece una pieza de excepcional factura estética. El uso de la teatralidad hasta alcanzar el onirismo acompañan los detalles de su sobrecogedor relato.

Durante su infancia y adolescencia, Vladlena añadió al trauma que pudo producirle la separación de sus padres, cuando vivían en Crimea —y su inmediato traslado a Grozni para quedarse a vivir con sus abuelos—, el terrible panorama que le procuró la primera guerra de Chechenia.

Sandu recrea sus recuerdos con un inteligente guion repleto de complicidad que anega la pantalla de símbolos para encontrarse con todos sus monstruos protegida por King Kong: la desafección de su padre, el odio de su abuelo, la fragilidad de una madre tan indefensa como ella, la pobreza, la marginación, el estupor sordo y violento de la guerra que borra el rostro de los hombres. A pesar de que 'Memory' retoca los recuerdos de su protagonista, no hay en ella un solo fotograma falso.