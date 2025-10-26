El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Un pasaje del filme de Romane Bohringer.
TIEMPO DE HISTORIA

Niñas con cicatriz

Romane Bohringer y Vladlena Sandu ajustan cuentas con el pasado y lucen sus heridas con la dignidad de las supervivientes

Rafa Vega

Rafa Vega

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 21:23

Comenta

El título de la magnífica película que ha presentado en Seminci Romane Bohringer es prestado. Pertenece al libro que escribió Clémentine Autain. Este ha sido ... otro de los gestos que ha tenido la actriz y cineasta francesa para subrayar la semejanza de sus historias personales. No solo por el dramático hecho de que sus madres no vivan, sino porque ambas hijas padecieron su abandono.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre se masturba a plena luz del día en la plaza de las Cortes
  2. 2 Detenido en Valladolid un hostelero por explotar a doce inmigrantes en situación irregular
  3. 3 Herido un octogenario tras colisionar un coche y un bus urbano en San Pablo
  4. 4 Consulta los premiados del sorteo de la Marcha contra el Cáncer de Valladolid
  5. 5

    La marcha de las marchas toma Valladolid con más de 53.000 andarines contra el cáncer
  6. 6 Roban la furgoneta al panadero de Villabrágima y aparece quemada en el río
  7. 7

    El Hospital Clínico atiende todas las semanas «varios casos» de acoso escolar, la mayoría en el ciclo de ESO
  8. 8 Tres heridos, entre ellos dos menores, tras volcar un turismo en la N-601 en Laguna
  9. 9

    Los efectivos que acudieron desde Valladolid a la Dana: «No tenían ni agua y se preocupaban de que la tuviéramos nosotros»
  10. 10

    Adiós a Can-Can, la boutique vallisoletana que vistió a tres generaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Niñas con cicatriz

Niñas con cicatriz