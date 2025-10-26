El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Rafael Cobos y Luis Tosar, director y actor de 'Golpes', que se estrena mundialmente en Valladolid.

Rafael Cobos y Luis Tosar, director y actor de 'Golpes', que se estrena mundialmente en Valladolid. Carlos Espeso
Luis Tosar | Actor en 'Golpes'

«España son dos hermanos permanentemente enfrentados»

Luis Tosar protagoniza 'Golpes', ópera prima de Rafael Cobos, una película de atracos con la memoria histórica como metáfora

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 19:47

Comenta

Cuando Luis Tosar preparó el personaje de Sabino, buscó en su memoria y encontró, en parte, una figura similar en su padre. «Tenía una idea ... al respecto y una imagen que me venía por un recuerdo emocional. Me recuerda mucho a él y a su entorno, a su generación, a gente que ha tenido que enfrentarse a la Transición desde la madurez, con cuarenta o más años. Siendo responsables o cabezas de familia y teniendo muy pocas herramientas emocionales para asumir ese nuevo mundo, que era más complejo que lo que habían vivido. Cuando el margen de acción era mucho más reducido», dice el actor. Quien se sienta a su lado es Rafael Cobos, director de 'Golpes', su primer largo, y que se estrenó ayer en Seminci.

