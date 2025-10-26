El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Logo Patrocinio
Bi Gan presenta su tercera película en Valladolid. José C. Castillo

Seminci

Bi Gan: «El cine define cómo es la relación entre nosotros y nuestra mirada»

El cineasta chino presenta 'Resurrection' en la Sección Oficial de la 70 Seminci

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:53

Comenta

Ambiciosa y desmedida (en duración, temas y experimentaciones formales), la nueva película del cineasta chino Bi Gan ('Largo viaje hacia la noche') ha podido verse ... este sábado en Seminci como estreno nacional dentro de las películas a concurso de la septuagésima edición de la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de Valladolid. Bi Gan presenta en 'Resurrection' un homenaje muy particular al séptimo arte y, con él, a toda la historia del siglo XX, con una historia que a lo largo de más de dos horas y media salta en cinco capítulos del cine mudo al cine negro, al social y a la ciencia ficción, culminando en uno de los excesivos planos-secuencia a los que el director de 'Kaili Blues' tiene ya acostumbrados a sus incondicionales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un octogenario tras colisionar un coche y un bus urbano en San Pablo
  2. 2

    Un hombre se masturba a plena luz del día en la plaza de las Cortes
  3. 3

    Cae el primer bolardo para evitar cabezazos contra las farolas de la miniacera del viaducto de Arco de Ladrillo
  4. 4 Tres heridos, entre ellos dos menores, tras volcar un turismo en la N-601 en Laguna
  5. 5 Asalta una gasolinera mientras come un helado y acaba detenido en una casa en ruinas
  6. 6

    «Que Motores de Valladolid sea prioritaria para Horse te da una pequeña ventaja, pero no lo es todo»
  7. 7 Descubren un yacimiento al plantar el bosque que conmemora el Fuero de Brañosera
  8. 8

    El renovado entorno del viaducto de Arco de Ladrillo crea un peligroso islote sin pasos para peatones
  9. 9 Detenido en Valladolid un fugitivo condenado por violar a una menor en Moldavia
  10. 10

    Empieza a funcionar un grupo para acompañar el duelo de familiares de fallecidos por suicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Bi Gan: «El cine define cómo es la relación entre nosotros y nuestra mirada»

Bi Gan: «El cine define cómo es la relación entre nosotros y nuestra mirada»