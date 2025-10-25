'La Voz de Hind' conmociona en la Seminci Llantos sonoros, abrazos a la salida y gritos de «¡Es un genocidio'» para la proyección más aplaudida de la sección Constelaciones en la 70 Semana

Samuel Regueira Valladolid Sábado, 25 de octubre 2025, 12:42 Comenta Compartir

'La voz de Hind' ha supuesto toda una sobrecogedora experiencia colectiva en la 70 Seminci. Tras el impacto que el filme de la cineasta Kaouther Ben Hania dejó en Venecia, los espectadores del Teatro Carrión han vivido en sus carnes la emoción de este trabajo, una dramatización de la coordinación de rescate por parte de la Media Luna Roja Palestina en enero de 2024 de Hind Rajab, una niña de cinco años atrapada en un coche en el barrio gazatí de Tel al-Hawa, bajo el asedio del ejército israelí.

El filme no solo recrea el trabajo de los operativos de emergencias para poner a la niña a salvo, además se sirve de los audios grabados durante el operativo real que recogen las llamadas de auxilio de Hind, y sus conversaciones con los operadores Omar y Rana. Un recurso inédito para un filme de denuncia, que ha puesto a todos los espectadores en la primera línea del horror y la impotencia ante el drama humanitario que arrojó a la cara del mundo los estragos del genocidio.

«Ha sido durísimo», apenas ha atinado a decir Patricia, a la salida, con ojos visiblemente enrojecidos junto a sus amigas Aída y Marta. Durante la proyección del largometraje, en los momentos más intensos, se oían llantos desconsolados y se respiraba un dolor en la sala como este redactor no recuerda en década y media de Semincis. «Sabíamos a lo que veníamos», agrega Marta, «porque estamos concienciadas con la causa palestina, y aunque sea algo que vemos de lejos de repente te encuentras con una película que te pone frente a la realidad».

«Conocemos lo que está pasando, pero te llega más cuando personalizan en la historia de esta niña», aporta Aída: «Es una manera que tiene de llegar al ciudadano medio, más que a nosotras que ya estamos concienciadas, y con el apoyo de estrellas como Brad Pitt o Joaquin Phoenix y cuando llega a festivales como este se consigue que más gente se sensibilice».

A la salida de la proyección varias personas se vieron en la necesidad de abrazarse, tras los 89 minutos vividos. «Esto es solo una brizna de lo que se está viviendo», lamenta David. «Hay que venir preparada», advierte Carmen. «Es una película que deja muy mal cuerpo, es necesaria pero si psicológicamente no estás bien, no recomiendo verla», asevera Clara.

Cuando la pantalla se tornó en negro tras la última escena de 'La voz de Hind', un silencio largo e incómodo se extendió durante varios de los créditos finales, mientras los espectadores del Carrión asimilaban lo que acababan de ver. Gritos aislados de «¡Es un genocidio!» rompieron la quietud inicial del momento colectivo. Finalmente, arrancó el aplauso más largo de los cosechados en las diferentes proyecciones de la sección Constelaciones de la 70 Semana, que ha acogido a la simpática 'Father Mother Sister Brother', de Jim Jarmusch (filme que, por cierto, arrebató el León de Oro en Venecia a 'La voz de Hind', la muy bien recibida 'Sentimental Value', reencuentro entre Joachim Trier y Renate Reinsve tras 'La peor persona del mundo'; o 'The Mastermind', filme de Kelly Reichardt ('La noche se mueve') con Josh O'Connor, tibiamente recibida este viernes en el Cervantes.

'La voz de Hind' se estrena en España el 6 de febrero.