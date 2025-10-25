El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Nacho Sánchez y Julia Martínez, en 'Subsuelo'.

Sumisos y rebeldes, con y sin causa

La manipulación psicológica mueve la 'Subsuelo' y 'Pillion' mientras 'El sendero azul' es una fábula liberadora

Victoria M. Niño

Valladolid

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:49

Comenta

Personajes sumisos y dominadores han planeado sobre la Sección Oficial de a segunda jornada de la 70 Seminci. La mañana comenzó con 'Subsuelo', un 'thriller' ... psicológico, y la tarde terminó con 'Pillion', una historia de amor entre dos gays en el mundo de las motos. Más liberada y liberadora es la fábula 'El sendero azul', película brasileña en torno a una septuagenaria que acercándose a la siguiente década se empeña en cumplir su sueño, volar.

