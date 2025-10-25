El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Parte del público que acudió a los cines Broadway para ver el documental 'Director's Diary' Rodrigo Ucero

Seminci

Madrugón y cinco horas de documental ruso: «Son películas que si no ves aquí no ves en ninguna parte»

Decenas de cinéfilos acuden a primera de la mañana a la proyección de 'Director's Diary', largometraje de Aleksandr Sokúrov sobre la historia de Rusia en el siglo XX

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Sábado, 25 de octubre 2025, 17:32

Comenta

Cinco horas dan para mucho. Puedes llegar a Chipre en avión, si vuelas desde Madrid, claro. Desde Valladolid, cinco horas en coche hasta Sevilla. Cinco ... horas tardarías en tren hasta Barcelona, todavía con transbordo en Chamartín. Eso en distancias, pero también puedes ver media temporada de 'Friends', o escuchar los seis álbumes de estudio de Guns N' Roses y tener tiempo para dar play otro par de veces a 'Appetite for Destruction'. Todavía es temprano en Valladolid cuando los Broadway levantan la persiana. Quizá otro día, la mayoría de personas que entran tan pronto van buscando el primer café de la mañana en la cafetería del cine. Esta semana es diferente. En pocos minutos comenzará la proyección de 'Directors Diary', del cineasta Aleksandr Sokúrov. Por delante, 305 minutos de metraje sobre la historia de la Rusia de la segunda mitad del siglo XX.

