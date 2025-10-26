El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Momento del rodaje de 'Costillar y chuletilla' El Norte

Los futuros cineastas de la UVA presentan su trabajo en Seminci

El festival proyecta el cortometraje 'Costillar y chuletilla', obra de los estudiantes del Máster en Cine, Comunicación e Industria Audiovisual

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 19:52

Comenta

La 70ª edición de la Seminci ha acogido este domingo la presentación del cortometraje 'Costillar y chuletilla', una historia original y cómica creada por el alumnado del Máster en Cine, Comunicación e Industria Audiovisual que imparte la Universidad de Valladolid. El trabajo, en el que han participado los estudiantes de la titulación, se ha estrenado en el espacio 'Castilla y León en corto', en los cines Broadway. Lás jóvenes Lucía Beltrán, Lucía Caviedes y Patricia Pérez firman el guión y la dirección del cortometraje, donde también participa todo el alumnado del máster.

Lo hacen en múltiples tareas, las que requiere una obra cinematográfica. Desde los primeros pasos de preproducción hasta el momento final del visionado en la sala y desde la butaca. Actores profesionales y aficionados comparten reparto en una película ambientada en una carnicería y que narra un divertido duelo entre dos mujeres. El trabajo muestra agudos diálogos en una apuesta clara por la comedia del alumnado del máster.

Noticias relacionadas

«España son dos hermanos permanentemente enfrentados»

«España son dos hermanos permanentemente enfrentados»

Fernando Franco, apuntes del 'noir' al natural en 'Subsuelo'

Fernando Franco, apuntes del 'noir' al natural en 'Subsuelo'

Bi Gan: «El cine define cómo es la relación entre nosotros y nuestra mirada»

Bi Gan: «El cine define cómo es la relación entre nosotros y nuestra mirada»

La presencia de los alumnos del Máster en Cine, Comunicación e Industria Audiovisual y sus trabajos en Seminci es habitual, con su proyección en este espacio del festival, que apuesta por los jóvenes cineastas de Castilla y León. La titulación comenzó su andadura en 2020, con la profesora Mercedes Miguel al frente. Ahora es la profesora Ana Cea quien dirige estod estudios superiores de la Universidad de Valladolid, que ya han formado a más de un centenar de alumnos en cine.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre se masturba a plena luz del día en la plaza de las Cortes
  2. 2 Detenido en Valladolid un hostelero por explotar a doce inmigrantes en situación irregular
  3. 3 Herido un octogenario tras colisionar un coche y un bus urbano en San Pablo
  4. 4

    La marcha de las marchas toma Valladolid con más de 53.000 andarines contra el cáncer
  5. 5 Consulta los premiados del sorteo de la Marcha contra el Cáncer de Valladolid
  6. 6 Roban la furgoneta al panadero de Villabrágima y aparece quemada en el río
  7. 7

    El Hospital Clínico atiende todas las semanas «varios casos» de acoso escolar, la mayoría en el ciclo de ESO
  8. 8 Tres heridos, entre ellos dos menores, tras volcar un turismo en la N-601 en Laguna
  9. 9

    Los efectivos que acudieron desde Valladolid a la Dana: «No tenían ni agua y se preocupaban de que la tuviéramos nosotros»
  10. 10 Asalta una gasolinera mientras come un helado y acaba detenido en una casa en ruinas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los futuros cineastas de la UVA presentan su trabajo en Seminci

Los futuros cineastas de la UVA presentan su trabajo en Seminci