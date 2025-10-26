Los futuros cineastas de la UVA presentan su trabajo en Seminci El festival proyecta el cortometraje 'Costillar y chuletilla', obra de los estudiantes del Máster en Cine, Comunicación e Industria Audiovisual

La 70ª edición de la Seminci ha acogido este domingo la presentación del cortometraje 'Costillar y chuletilla', una historia original y cómica creada por el alumnado del Máster en Cine, Comunicación e Industria Audiovisual que imparte la Universidad de Valladolid. El trabajo, en el que han participado los estudiantes de la titulación, se ha estrenado en el espacio 'Castilla y León en corto', en los cines Broadway. Lás jóvenes Lucía Beltrán, Lucía Caviedes y Patricia Pérez firman el guión y la dirección del cortometraje, donde también participa todo el alumnado del máster.

Lo hacen en múltiples tareas, las que requiere una obra cinematográfica. Desde los primeros pasos de preproducción hasta el momento final del visionado en la sala y desde la butaca. Actores profesionales y aficionados comparten reparto en una película ambientada en una carnicería y que narra un divertido duelo entre dos mujeres. El trabajo muestra agudos diálogos en una apuesta clara por la comedia del alumnado del máster.

La presencia de los alumnos del Máster en Cine, Comunicación e Industria Audiovisual y sus trabajos en Seminci es habitual, con su proyección en este espacio del festival, que apuesta por los jóvenes cineastas de Castilla y León. La titulación comenzó su andadura en 2020, con la profesora Mercedes Miguel al frente. Ahora es la profesora Ana Cea quien dirige estod estudios superiores de la Universidad de Valladolid, que ya han formado a más de un centenar de alumnos en cine.