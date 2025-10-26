Fernando Franco, apuntes del 'noir' al natural en 'Subsuelo'

Dos hermanos tienen un accidente de coche en el que muere una tercera persona. Desde ese instante, un secreto sobre la responsabilidad de aquella muerte ... deviene en chantajes, amenazas, silencios y secretos ocultos bajo el 'Subsuelo' en esta historia que Fernando Franco traslada al natural a partir del thriller del escritor Marcelo Luján. La película, protagonizada por Julia Martínez y Diego Garisa, se ha presentado hoy en la Sección Oficial de la Seminci.

«Quería hacer algo más de género que mis obras anteriores», explica Franco. «Me apetecía mucho el género 'negro', y la novela de Marcelo me permitía adaptarse de sus códigos narrativos al naturalismo que he manejado en mis películas previas». El responsable de 'Herida' o 'La consagración de la primavera' se asoma aquí al abismo de la maldad humana donde pone especial interés en la institución familiar: «Hay temas oscuros que no se abordan con demasiada frecuencia y que me parece importante hablar de ellos», considera.

«Pienso en mí mismo e intento abordar cada trabajo como 'primer espectador'», explica. Para él, es también un reto afrontar estas maldades extremas sin caer en lindes inverosímiles que pongan en peligro la credibilidad de la historia rodada: «Es un desafío, casi un ejercicio funambulista, hacerlo sin caer de un lado o de otro, sin querer sonar demasiado explícito pero llamando a las cosas por su nombre», desgrana.

Huyendo de la vanidosa tentación de hablar de 'películas necesarias', Franco matiza que «es pertinente asomarse a ver cosas que no son frecuentes y se van de una tónica general», si bien no olvida que «gran parte del imaginario colectivo tiene su raíz en lo que vemos en la pantalla», como recuerda a sus alumnos de la Escuela de Cine: «Muchos no han estado en Nueva York, pero saben que los taxis allí son amarillos», ejemplifica.

La familia en el abismo

'Subsuelo' está protagonizada por Eva y Fabián, a quienes dan vida Julia Martínez y Diego Garisa. «Eva es el punto de presión de todos los conflictos de la película», define Martínez. «Ella es el detonante principal que cambia a todos los personajes, y es a través de ella con quien buscamos la salvación a toda costa». A través de la protagonista, se pasa de la culpa a la venganza, pasando por el ansia de redención a través del amor.

Por su parte, Fabián es, en palabras de Garisa, «el motor de oscuridad de esa casa, un personaje que trae de fábrica una manera violenta y dolorosa de relacionarse con los demás». Alguien que, para interpretarlo, se aborda como «una persona herida, necesitada de un cariño y un afecto que no ha recibido y que siente que merece».