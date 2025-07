Los hermanos Dardenne vuelven a la Seminci con 'Recién nacidas'

El Norte Jueves, 24 de julio 2025, 12:55 Comenta Compartir

Realizadores consagrados como Luc y Jean-Pierre Dardenne, Sergei Loznitsa, Bi Gan, Lav Díaz y Gabriel Mascaro, junto con representantes de una nueva generación de cineastas, participarán en la Sección Oficial de la 70ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Estos autores, entre otros, competirán por la Espiga de Oro en la edición de 2025, que se celebrará del 24 de octubre al 1 de noviembre.

La selección oficial reúne títulos que no solo están triunfado en los certámenes más importantes del mundo, sino que además dialogan entre sí, explorando temas universales como la familia, la superación del trauma y la transformación social desde lenguajes cinematográficos diversos.

Los hermanos Luc y Jean-Pierre Dardenne (Palma de Oro por 'Rosetta' en 1999 y 'El niño' en 2005) aspiran en 2025 a repetir la Espiga de Oro que ya obtuvieron en Seminci en 1996 con 'La promesa'. Los directores belgas ofrecen en 'Recién nacidas' una mirada optimista sobre la vida de cinco madres adolescentes en un centro de acogida y las tensiones familiares y sociales a las que se enfrentan. Esta película obtuvo el premio al mejor guion y el premio del Jurado Ecuménico en el Festival de Cannes 2025.

Otro realizador premiado en festivales internacionales, sobre todo por su revisión documental de la historia de Europa del Este, y que comparte con los Dardenne un fuerte compromiso político y social, es Sergei Loznitsa ('Funeral de estado', 'Donbass'). En 'Dos fiscales', el director bielorruso de nacimiento y ucraniano de adopción, dibuja una lectura política contemporánea del estalinismo a partir de una obra del poco conocido escritor, físico e ingeniero soviético Georgy Demidov, víctima del régimen de terror soviético. Maestro del uso de material de archivo para la confección de documentales, Loznitsa vuelve su mirada en su tercera película de ficción a los juicios impulsados por Stalin que ya documentó en 'The Trial' (2018).

El cineasta filipino Lav Díaz (León de Oro en 2016 por 'The Woman Who Left'), retrocede hasta el siglo XVI en 'Magallanes', una coproducción en la que participa Albert Serra a través de su productora Andergraun Films. Protagonizada por Gael García Bernal, Díaz construye un relato visualmente épico sobre las expediciones marítimas coloniales y la degradación moral del protagonista.

El director chino Bi Gan ('Largo viaje hacia la noche') se ha consolidado como una de las voces más singulares y visionarias del cine contemporáneo, especialmente dentro del panorama del cine de autor asiático, por su capacidad para crear ambientes oníricos y surrealistas. La película con la que competirá en Seminci, 'Resurrection' (Premio Especial del Jurado del Festival de Cannes),es una fábula cinematográfica sobre un mundo distópico donde la humanidad ha perdido la capacidad de soñar, filmada en seis episodios que unen lo onírico con lo histórico.

Gabriel Mascaro ('Neon Bull', 'Divine Love') no se queda atrás como uno de los cineastas más originales del cine brasileño contemporáneo. En la distopía futurista 'The Blue Trail', Gran Premio del Jurado en la Berlinale 2025, firma un viaje por el Amazonas protagonizado por una mujer de 77 años (Denise Weinberg) que se enfrenta a las autoridades cuando estas deciden aislar a las personas de su edad en colonias remotas.

La Sección Oficial de la 70 Seminci integra asimismo a tres cineastas revelación representantes de una nueva generación con un marcado sello personal, tanto en temáticas como en tono visual, que abordan cuestiones humanas desde la perspectiva de género y emocional.

Shih-Ching Tsou, productora de títulos del director de 'Anora', Sean Baker, como 'Tangerine' o 'The Florida Project', debuta en solitario con La chica zurda, tras haber codirigido con Baker Take Out en 2004. La película, coescrita, producida y montada por Sean Baker, explora temas como la adaptación de la vida en el Taipéi actual y la tensión entre tradición y modernidad en el seno de una familia marcada por los secretos y las tradiciones.

También debutante en la realización, pero con experiencia como intérprete ('Billions'), Eva Victor logró el premio el mejor guion en Sundance la tragicomedia 'Sorry, Baby', avalada por Barry Jenkins ('Moonlight') como productor. Victor escribe, dirige y protagoniza con sensibilidad y humor este título, que narra desde una perspectiva fresca y personal cómo una profesora universitaria se enfrenta al trauma y a la sanación tras vivir un abuso sexual en el ámbito laboral.

Completa el trío la cineasta alemana Mascha Schilinski, quien presentará a competición en Seminci 'Sound of Falling', precedida del Premio del Jurado, ex aequo con 'Sirat', en de Cannes. En su segunda película tras la también premiada 'Dark Blue Girl', Schilinski hilvana las historias de cuatro jóvenes a lo largo de casi cien años en un entramado temporal en el que los traumas y la violencia vivida en otras épocas reverberan en el presente. Aunque la trama está fuertemente enraizada en una granja alemana, refleja temas universales como la memoria, la pérdida, la condición femenina y la fragilidad de la infancia.