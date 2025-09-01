Música de cine en la versión sinfónica de la OSCyL Néstor Bayona dirige este viernes un programa que incluye temas de 'Casablanca', 'Cinema Paradiso' o 'Mulán', en el auditorio Miguel Delibes

Arranca la temporada de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, con un concierto extraordinario de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en el Centro Cultural Miguel Delibes, este viernes a las 19:30 horas, enmarcado dentro de la programación de las Fiestas de Valladolid.

Bajo el título de 'Música de Cine', la OSCyL interpretará bandas sonoras de películas como la de 'Casablanca', de Max Steiner, de 'Cinema Paradiso', de Ennio Morricone, la de 'Doctor Zhivago', de Maurice Jarre, la de 'La terminal', de John Williams, la de 'Matar a un ruiseñor', de Elmer Bernstein, temas de 'The lost world: Jurassic Park', de John Williams, o 'Mulán', de Jerry Goldsmith, entre otras películas. Las entradas para el concierto están disponibles a través de la taquilla del Centro Cultural Miguel Delibes y on line en la página web, con un precio único de 15 euros.

Dirigiendo a la OSCyL en el podio del Centro Cultural Miguel Delibes estará Néstor Bayona, director residente de la Orquesta Sinfónica Nacional de la Radio Polaca desde 2023 tras haber sido asistente. Anteriormente, fue director asistente durante dos temporadas en la Ópera de Marsella. Recientemente ha dirigido a la OSCyL en el programa de verano 'Plazas Sinfónicas' por diferentes ciudades de la comunidad.

Con una carrera de más de una década, Néstor Bayona, director de orquesta español residente en Berlín y Barcelona, ha obtenido el reconocimiento de orquestas y teatros de ópera internacionales.

Los compromisos recientes y futuros de Néstor Bayona incluyen la colaboración con la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia (NOSPR), Orquesta de la Radio Televisión Española, Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias en el Festival de Música Española de León, Oviedo Filarmonía, Orquesta de Extremadura, El Barberillo de Lavapiés con la Filharmonia Krakowska, Transylvania State Philharmonic Orchestra, Filharmonia Sudecka, La Joven Orquesta Nacional de España, Orquestra Simfònica del Vallès, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orchestre Philharmonique de Marseille, Bochumer Symphoniker, Orquesta de Castilla y León y debutó en la Berliner Philharmoniker con la Deutsche Skandinavische Jugend-Philharmonie.