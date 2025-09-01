El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Néstor Bayona dirigirá a la OSCyL.

Música de cine en la versión sinfónica de la OSCyL

Néstor Bayona dirige este viernes un programa que incluye temas de 'Casablanca', 'Cinema Paradiso' o 'Mulán', en el auditorio Miguel Delibes

El Norte

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:32

Arranca la temporada de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, con un concierto extraordinario de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en el Centro Cultural Miguel Delibes, este viernes a las 19:30 horas, enmarcado dentro de la programación de las Fiestas de Valladolid.

Bajo el título de 'Música de Cine', la OSCyL interpretará bandas sonoras de películas como la de 'Casablanca', de Max Steiner, de 'Cinema Paradiso', de Ennio Morricone, la de 'Doctor Zhivago', de Maurice Jarre, la de 'La terminal', de John Williams, la de 'Matar a un ruiseñor', de Elmer Bernstein, temas de 'The lost world: Jurassic Park', de John Williams, o 'Mulán', de Jerry Goldsmith, entre otras películas. Las entradas para el concierto están disponibles a través de la taquilla del Centro Cultural Miguel Delibes y on line en la página web, con un precio único de 15 euros.

Dirigiendo a la OSCyL en el podio del Centro Cultural Miguel Delibes estará Néstor Bayona, director residente de la Orquesta Sinfónica Nacional de la Radio Polaca desde 2023 tras haber sido asistente. Anteriormente, fue director asistente durante dos temporadas en la Ópera de Marsella. Recientemente ha dirigido a la OSCyL en el programa de verano 'Plazas Sinfónicas' por diferentes ciudades de la comunidad.

Con una carrera de más de una década, Néstor Bayona, director de orquesta español residente en Berlín y Barcelona, ha obtenido el reconocimiento de orquestas y teatros de ópera internacionales.

Los compromisos recientes y futuros de Néstor Bayona incluyen la colaboración con la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia (NOSPR), Orquesta de la Radio Televisión Española, Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias en el Festival de Música Española de León, Oviedo Filarmonía, Orquesta de Extremadura, El Barberillo de Lavapiés con la Filharmonia Krakowska, Transylvania State Philharmonic Orchestra, Filharmonia Sudecka, La Joven Orquesta Nacional de España, Orquestra Simfònica del Vallès, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orchestre Philharmonique de Marseille, Bochumer Symphoniker, Orquesta de Castilla y León y debutó en la Berliner Philharmoniker con la Deutsche Skandinavische Jugend-Philharmonie.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres heridos tras escaparse un toro del encierro de La Pedraja de Portillo
  2. 2

    Empuja a un anciano para robarle y le deja tirado con una herida en la cabeza
  3. 3

    Despliegue policial en la Acera de Recoletos por una inexistente arma blanca
  4. 4

    Los 43 meses de obra en la estación de tren comenzarán en octubre en la franja de Delicias
  5. 5

    El Pisuerga más turbio: las especies invasoras colonizan el río a su paso por Valladolid
  6. 6

    El Real Valladolid ata a Peter Federico
  7. 7

    ¿Quiénes son hoy los condes, duques y marqueses vinculados con Valladolid?
  8. 8 Un incendio en Pesquera calcina parte de la ribera del río, cerca de la central hidroeléctrica
  9. 9

    Un conductor kamikaze provoca una muerte en un choque frontal con cuatro coches y una moto en Toledo
  10. 10

    Los robos en la provincia aumentan un 24% impulsados por la banda del BMW

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Música de cine en la versión sinfónica de la OSCyL

Música de cine en la versión sinfónica de la OSCyL