Conexión Valladolid prende la chispa con calor y música hasta la madrugada

El cartel de entrada al festival ya hace spoiler de lo que dentro va a ocurrir. «Todo está conectado» se lee en letras blancas sobre ... un fondo de color rosa que da la bienvenida a los miles de asistentes que la organización prevé recibir en el Pingüino Arena, conocida antes como Antigua Hípica Militar. Cuatro escenarios, dos de ellos, escenario Pasión y Vibra Mahou, en modalidad Twin -justo cuando termina un artista empieza otro en el escenario contiguo- y más de una treintena de artistas obligarán a los asistentes a sentir la conexión con altas temperaturas, hasta 32 grados hoy y 25 mañana, como acompañamiento a un cartel ecléctico que fusiona lo más destacado del panorama musical actual a la vez que apoya a las bandas locales y emergentes.

Buscando la sombra y algo para refrescarse -este año debido a las altas temperaturas que se prevén en el festival, la organización permite el acceso con una botella de agua de hasta un litro con el requisito se que sea en envase blando, no pudiendo acceder con termos de metal o vidrio-. Así comienzan a llegar a cuentagotas los primeros asistentes al Conexión Valladolid 2025. El calor parece haber retrasado la llegada de muchos asistentes y es que el calor ha apretado durante buena parte de la tarde hasta que el sol ha comenzado a descender. El recinto «no tiene muchas sombras», comentaba un grupo de chicas que vestían camisas a juego con patos de color amarillo, pero la organización apuesta por fuentes con agua gratuita repartidas por todo el recinto con el fin de contribuir a la hidratación.

En cuanto a música se refiere, el festival experimenta una séptima edición con grandes nombres. Durante la tarde de hoy ha actuado Melon Diesel, el grupo musical gibraltareño encargado de inaugurar el escenario Pasión, que bromeaba: «Me estoy derritiendo. Pero no con el calor, que también, si no con los piropos que me lanzan desde primera fila». Carlos Ares cogía el relevo a partir de las 19:50 horas de la tarde, momento en que comenzaba a llegar la mayor parte de los asistentes -su gran mayoría en los servicios lanzadera que ofrece Auvasa desde Poniente hasta el festival-. Terminando de ajustarse la pulsera en la muñeca cruzaban el arco de entrada Noelia Alcalá y Lucía Cazorla, dos amigas vallisoletanas que pisaban Conexión Valladolid por segundo año consecutivo. «Vinimos el año pasado y nos diluvió. Este año parece que el calor aprieta», apuntan las jóvenes de 25 y 27 años, que añaden: «Tenemos muchas ganas de disfrutar de Shinova y de Mala Rodríguez pero son los que más tarde actúan así que disfrutaremos del recinto y beberemos cerveza mientras».

El reloj pasaba de las 21:00 horas de la noche y el calor comenzaba a aflojar cuando Albertucho pisaba el escenario. El cantante sevillano, conocido en anteriores proyectos como Capitán Cobarde, celebra este año sus 20 años en la música a través de un recorrido por su sonido más característico: el rock andaluz. Al cierre de esta edición el festival aguarda la salida de Alcalá Norte en el escenario Vibra Mahou para que horas después, y ya entrada la medianoche, Shinova, uno de los grupos más esperados del festival, actúe como antesala de Mala Rodríguez y Cristian Varela.

El sábado

El inicio de la jornada de sábado estará marcado por los aniversarios. Elefantes, que celebran sus 30 años en la música, serán los encargados de inaugurar el segundo día de Conexión Valladolid seguidos de Bebe, que celebra 20 años de trayectoria profesional. Mikel Izal, a partir de las 21:10 horas de la noche, será la antesala del plato fuerte del cartel de este año. Trueno, el artista internacional argentino, irrumpirá en el escenario Vibra Mahou como único concierto en un festival en Castilla y León.