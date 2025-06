Arranca Conexión Valladolid con un calor sofocante y tres días repletos de música

Algunos dirán que el verano empieza cuando saltan la hoguera de San Juan, otros que cuando llega el calor y van a la piscina pero ... en Valladolid el verano empieza cuando arranca Conexión Valladolid. Uno de los festivales más esperados del año llena de ritmo y energía el corazón de la ciudad en el Pingüinos Arena. La séptima edición del festival pone sobre la mesa tres días de indie, rock, urbano y electrónica. Entre los artistas más esperado de esta primera jornada destaca Shinova, que actuará hoy a las 23:50 dentro de su gira El Presente, que también da nombre a su primer disco, Carlos Ares a las 19:50, que hace parada en Castilla y León después de actuar en el Palencia Sonora y en agosto en el Sonorama Ribera de Aranda de Duero, y Mala Rodríguez, rapera española que se ha convertido en los últimos años en una de las artistas en España del género rap con más ventas en la historia.

Aunque las puertas de Conexión Valladolid abrían a las 16:30 horas, el calor sofocante obligaba a los fans del festival a retrasar unas horas la llegada. En torno a las 19:00 horas de la tarde y entrada en mano -aunque más bien entrada en los dispositivos móviles- los asistentes comenzaban a formar cola frente a los mostradores para canjear la entrada del festival por una pulsera que da acceso al recinto. De manera casi simultánea los autobuses de Auvasa -con servicio lanzadera desde Plaza Poniente- comenzaban a llegar. Un servicio que complementa a las líneas L18 y L19, conectando el centro, Paseo Zorrilla y La Cistérniga con el festival y que presentan una frecuencia de 30 minutos hasta las 02:15 desde Poniente y hasta fin del evento desde el recinto de Pingüinos Arena.

Terminando de ajustarse la pulsera en la muñeca cruzaban el arco de entrada Noelia Alcalá y Lucía Cazorla, dos amigas vallisoletanas que pisaban Conexión Valladolid por segundo año consecutivo. «Vinimos el año pasado y nos diluvió. Este año parece que el calor aprieta», apuntan las jóvenes de 25 y 27 años respectivamente que portan en la mano una botella de agua. Este año, debido a las altas temperaturas que se prevén en el festival, la organización permite el acceso con una botella de agua de hasta un litro con el requisito se que sea en envase blando, no pudiendo acceder con termos de metal o vidrio. «Tenemos muchas ganas de disfrutar de Shinova y de Mala Rodríguez», apunta las dos amigas, quienes añaden: «Son los que más tarde actúan así que disfrutaremos del recinto y beberemos cerveza mientras».

Un poco antes de las 18:30 horas ya comenzaban a agruparse a los pies del imponente escenario Pasión algunos seguidores de Melon Diesel, el grupo musical gibraltareño encargado de inaugurar uno de los escenarios principales. Por delante, y a lo largo de la tarde, mucha música que se materializará no sólo en los escenarios principales, Pasión y Vibra Mahou, si no en el NEC -Nuevo Espacio Carrión, con Maref, Velayos, Bravo Maldonado o Marsella, y en el escenario One Night Only Boiler Room con María Arias, Osaba, Delera, Omar Cantt y Chejo.

Los conciertos del primer día

Conexión Valladolid abre sus puertas un año más para disfrutar de tres días inolvidables con la música como protagonista y la calidad del espectáculo y la atención a los asistentes como principales objetivos. El primer día arranca con las actuaciones de Melon Diesel (18:30), Carlos Ares (19:50) y Albertucho (21:10) hasta que llegue el anochecer. Con la luz de luna iluminando el recinto, llegará el turno de Alcalá Norte (22:30), Shinova (23:50) y Mala Rodríguez (01:15h.) El dj y productor español Crian Varela pondrá el broche al día con su actuación de 02:30h. a 04:30h. Estos artistas se irán sucediendo en los escenarios Pasión y Vibra Mahou, en formato Twin -justo cuando termina uno empieza el siguiente en el escenario contiguo- para evitar esperas entre conciertos y mejorar así la experiencia del espectador.