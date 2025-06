Izal, Elefantes y Trueno, reclamos de un Conexión Valladolid que espera atraer a 25.000 personas

El Norte Valladolid Martes, 24 de junio 2025, 12:56 Comenta Compartir

La séptima edición del Conexión Valladolid propone tres días de música electrónica, pop, indie y rock desde este viernes hasta el domingo en el Pingüinos Arena (antigua Hípica) con cuatro escenarios (Pasión, Vibra Mahou, NEC y One Night Only Boiler Room) a los que subirán Izal, Bebe, Shinova, Elefantes Mala Rodríguez y Carlos Ares entre los cuarenta artistas, bandas y dj's invitados que desfilarán por el festival.

«Un cartel ecléctico que fusiona lo más destacado del panorama musical actual a la vez que apoya a las bandas locales y emergentes con la iniciativa #conlosnuestros», señala Álvaro Vidal, director del certamen, que contará con un formato doble en los escenarios principales con el fin de evitar esperas entre conciertos, y ofrecerá baños siempre atendidos y puntos de agua potable. Además, se mantendrá la iniciativa llevada a cabo el año pasado creando espacios para las familias y los más pequeños.

La primera cita será el jueves con una jornada previa de «pulsereo» con el fin de evitar colas durante las jornadas siguientes, organizada en colaboración con la Fundación Eusebio Sacristán y en la que actuarán el Grupo Sinestesia y el dj Mr. Kitos.

El viernes abrirán el cartel Shinova, Mala Rodríguez, Cristian Varela, Albertucho, Alcalá Norte, Carlos Ares, Melon Diesel y Javi Reina. El talento local tendrá su turno con los conciertos de Marsella, Bravo Maldonado, Velayos, Mairena, Maref y los dj's María Arias, Osaba, Delera, Chejo y Omar Cantt.

Aniversarios

El sábado por la tarde ocuparán los escenarios los grupos y artistas con más tirón, encabezados por el rapero argentino Trueno, Mikel Izal, Bebe y Elefantes –que celebrarán su 20 y 30 aniversario respectivamente–, Ultraligera, Delaporte, 84, Antílopez, Merino, Villanueva y Richi Risco.

El éxito del año pasado con Super Cristongo XXL tendrá réplica también en esta edición con la reconocida sesión de djs y una fiesta de disfraces musical «llena de sorpresas y diversión». Además, el sábado por la mañana se han programado actividades infantiles desde el mediodía en el escenario NEC, incluyendo un dj set de talentos infantiles, Who Is In Da House, y el karaoke familiar The Real Karaoke.

Limitado a un aforo diario de 10.000 personas con el fin de «primar la calidad sobre la cantidad», en palabras de Álvaro Vidal, el Conexión Valladolid prevé reunir a 25.000 asistentes durante los tres días en una edición en la que ya están vendidas el 80% de las entradas. «Queremos ofrecer calidad humana, que la gente esté segura y que desconecte para conectar con la música, que se olvide de sus problemas y sea un fin de semana de felicidad extrema», apuntó el director en declaraciones recogidas por la Agencia Ical. El precio del abono de tres días es de 60 euros y el de un día, de 35.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, acompañaron a Álvaro Vidal en la presentación de una cita musical «con suficiente solera y fijeza para que cada vez nos sintamos más orgullosos en la ciudad», apuntó el primer edil, destacando el «trabajo, esfuerzo y dedicación de los organizadores por mantener vivo un festival de estas características, que ya tiene un público consolidado».